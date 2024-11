Zonta voert campagne tegen geweld op vrouwen voor verlicht stadhuis van Brugge

In het kader van de Internationale Dag van Geweld op Vrouwen hield de vrouwenbeweging Zonta een actie voor het verlichte stadhuis van Brugge, vlak voor de gemeenteraadszitting.

Jaarlijks van 25 november, Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, tot en met 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, voeren de Verenigde Naties en vrouwenbewegingen zoals Zonta over heel de wereld campagne met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en uit te bannen.

Stadhuis

Ook Zonta Brugge zet zich enthousiast in voor deze sensibiliseringscampagne Geweld tegen Vrouwen? Zonta zegt ‘NEEN!’ – Zonta says NO to violence against women. De gemeentebesturen Brugge en Oostkamp hadden uit solidariteit hun gemeentehuis en andere gebouwen verlicht.

“Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten”, zegt Marianne Algoed van Zonta Brugge. “Dit geweld komt in vele vormen voor: seksueel misbruik, verkrachting, huiselijk geweld, moord, stalking, cybergeweld, intimidatie, vrouwenhandel, gedwongen prostitutie, genitale verminking, kindhuwelijken…”

Taboe

“Zonta wil dit probleem uit de taboesfeer halen en slachtoffers aanmoedigen om hulp te zoeken. Praten over geweld is vaak moeilijk”, vervolgt Marianne Algoed. “Slachtoffers durven vaak niet te spreken uit angst voor de dader, schaamte, of schuldgevoelens. Het kan jaren duren voordat een slachtoffer het geweld onthult. Daarom is het belangrijk om iemand in vertrouwen te nemen. Slachtoffers kunnen terecht bij hulplijn 1712.”

In België zijn er Zorgcentra na Seksueel Geweld in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven, Namen, Luik en Roeselare. Slachtoffers kunnen hier 24/7 terecht, rechtstreeks of via de politie (101). Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die uitgebreide zorg krijgen na seksueel geweld, sneller herstellen en minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.

Oranje

Tijdens de campagneperiode organiseert Zonta in een aantal steden diverse activiteiten: affiches ophangen, bladwijzers uitdelen, broodzakken bedrukken en lokale acties voeren. Waar mogelijk worden gebouwen oranje verlicht, de kleur van de campagne, wat symbool staat voor een zonniger toekomst zonder geweld en discriminatie.

“Zonta is een internationale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. We streven naar een wereld waarin elke vrouw zich volledig kan ontplooien en zonder angst kan leven. Naast het bestrijden van geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken, zetten we ons in voor gendergelijkheid en onderwijs voor alle kinderen”, besluit Marianne Algoed.

Zonta heeft clubs in Brugge, Damme, De Haan, Diksmuide, Gent, Ieper, Kortrijk, Middelkerke, Roeselare, Tielt, Waregem, Aalst, Antwerpen, Brussel, Dendermonde, Halle, Leuven en Sint-Niklaas.

Info: www.zonta.org