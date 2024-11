Zonta schenkt 2.000 euro aan Zorgcentrum Tegen Seksueel Geweld

Van 25 november tot 10 december loopt de jaarlijkse campagne Zonta Says No. Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten en komt in vele vormen voor. In dat kader overhandigden Zonta Waregem en Zonta Kortrijk op woensdag 13 november een cheque van 2.000 euro aan het Zorgcentrum Tegen Seksueel Geweld in Roeselare. Zonta is een internationale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Ze streven naar een wereld waarin elke vrouw zich volledig kan ontplooien en zonder angst kan leven. De gift zal door het Zorgcentrum benut worden om kledij, ondergoed en verzorgingsproducten aan te kopen voor de slachtoffers die naar het zorgcentrum komen. (RV/foto JS)