Zonta en Buitengewone Kunstacademie slaan handen in elkaar voor bijzondere expo

In bibliotheek Canticleer in de Grotestraat loopt momenteel een pakkende tentoonstelling in het teken van ‘Zonta Says No’, de campagne tegen geweld op vrouwen. Zonta De Haan-Oostende sloeg hiervoor de handen in elkaar met de Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie van De Haan. “De kunstenaars van groep 2, die op woensdag en vrijdag naar de academie komen, hebben maandenlang rond het thema gewerkt”, zegt hun trotse lesgeefster Martine Permentier.

Van 25 november tot 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – voeren de Verenigde Naties en vrouwenbewegingen zoals Zonta wereldwijd campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en uit te bannen. “Geweld tegen vrouwen is immers wereldwijd een van de meest voorkomende schendingen van de mensenrechten”, weet An Marinus, de voorzitster van Zonta De Haan-Oostende. “Geweld tegen vrouwen komt voor in vele vormen, van fysiek en emotioneel misbruik tot economische uitbuiting. Met Zonta willen we dit probleem uit de taboesfeer halen en slachtoffers aanmoedigen om hulp te zoeken. Onze gezamenlijke inspanningen kunnen helpen deze patronen te doorbreken en een veilige omgeving te creëren voor alle vrouwen en meisjes.”

De oranje kleur van de campagne staat symbool voor een zonniger toekomst zonder geweld en discriminatie. Op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, kleurde ook het gemeentehuis van De Haan even oranje om aandacht te vragen voor het probleem. Overal in Vlaanderen worden er dezer dagen broodzakken verdeeld met de slogan ‘Zonta Says No’; in de Haan krijg je die broodzak bij bakkerij Staelens in de Stationsstraat. De tentoonstelling van de Buitengewone Kunstacademie is te bewonderen in bibliotheek Canticleer in de Grotestraat. “Onze kunstenaars maken in hun kunstwerken ook duidelijk waarom vrouwen zo belangrijk zijn”, aldus lesgeefster Martine Permentier.