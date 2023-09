Zo’n 500 deelnemers wagen zich aan de 12 uur van Kuurne

Zaterdagmorgen klokslag 9 uur is het startschot gegeven van de tweede editie van de 12 uur van Kuurne. Er wordt gefietst op en rond de paardenhippodroom van Kuurne en er is eveneens, net als vorig jaar, een passage opgenomen in het parcours doorheen zaal Kubox.

In totaal schreven 502 deelnemers zich in waarvan een groot deel zich verenigen in 38 ploegen. Ook enkele solorijders durfden het aan om van start te gaan. Er wordt gefietst tot zaterdagavond 21 uur en daarnaast is er ook tal van randanimatie voorzien in de vorm van dj’s, een schminkstand, springkastelen en foodtrucks. “Wie vorig jaar reeds deelnam, zal merken dat we wat kleine wijzigingen aanbrachten aan het parcours”, legt voorzitter Niels Vermeersch van de Ververieders uit.

“De afstand die dient afgelegd te worden op de renbaan werd wat ingekort. Her en der vernamen we dat rijden op dit soort van ondergrond lastig was en zo wat een domper zette op de sfeer voor de deelnemers. Daarom zal het parcours nu over wat meer verharde ondergrond lopen en voorzagen we tevens op de paardenrenbaan zelf metalen platen voor wie minder van steentjesondergrond houdt.” (BRU)