Zomerfietsroute doorheen Kortrijk doet pareltjes aan: “Fietstocht gidst je langs iconische kastelen en is een echte aanrader”

Toerisme Kortrijk brengt opnieuw een zomerkaart uit met een nieuwe fietsroute en tal van zomerse tips.

De stad stippelde deze keer een bewegwijzerde tocht uit langs kastelen. Zo stop je aan de Patria, kasteel ‘t Hooghe en de internationale rozentuin, landhuis Clarysse in Rollegem, het kasteel van Allart in Aalbeke en het kasteel van Blommeghem in Marke.

Ook enkele bijzondere nieuwe plekken in de stad passeren de revue. Zo herbeleef je de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (vanaf 10 juli), geniet je van een uniek zicht op de stad vanuit het nieuwe stadspark Buda, test je de nieuwe fietsbrug en beleef je in primeur de metamorfose van het winkelwandelgebied in het mobiele bos op de Grote Kring.

De volledige route telt 34 kilometer fietsplezier. Wie wil, kan de route inkorten tot een tocht van 22 kilometer. Verder geeft de zomerkaart jou een resem doe-tips, horecasuggesties en picknickplekken. De hoogtepunten van de zomeragenda krijg je er gratis bij.

Je vindt de zomerfietsroute online op www.zomerinkortrijk.be of kan ze gratis ophalen in het infopunt Toerisme (elke dag 10-17 uur) of het historisch stadhuis (vanaf 1 juli, elke dag 14-18 uur).

“Ook deze zomer zullen weer veel Kortrijkzanen toerist in eigen stad zijn. Deze fietstocht gidst je langs iconische Kortrijkse kastelen en is alvast een aanrader, net als het zicht dat je hebt vanop de St-Maartenskerktoren. Afkoelen kan je op de Leie met een bootje, of – waarom niet – met een watertank van Tankkd. Je kan de hele zomer lang ook terecht in het open zwembad voor een verfrissende duik. Verder zijn er gedurende de zomer evenementen voor iedereen: Alcatraz, Kamping Kitsch, Criss Cross, Zomermarktjes,… Een goed gevulde Kortrijkse zomer die niet snel zal vervelen”, aldus Wouter Allijns, schepen van Economie.