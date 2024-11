ZoeteZee wint duurzaamheidsprijs ‘Groene Boei 2024’

De Groene Boei van de Middelkerkse milieuraad beloont zowel burgerinitiatieven als ondernemingen die met slimme en creatieve ingrepen onze wereld een stukje duurzamer maken. Dit jaar is het winnende concept naast slim, ook gewoon lekker: de duurzame chocopraline van ‘ZoeteZee’ uit Westende.

Ondernemingen verduurzamen niet altijd met zonnepanelen, warmtepompen of elektrische voertuigen. Zeker kleinere handelszaken zijn creatief en bedenken duurzame producten en productiemanieren. Leen en Dirk prediken vanuit hun kleine atelier in Westende een bevlogen chocoladeverhaal geïnspireerd door de puurheid van hun basisproduct, de zee en het prachtige Westendse strand. Hun originele aanbod combineert de beste chocolades met lokale bijproducten zoals duindoornbessen en zelfs zeewier. Ze vormen samen creaties die altijd verwijzen naar de rijke geschiedenis van Westende. Steeds meer (kleine) ondernemingen doen een duurzaamheidstoets. “Toen een duurzaamheidscoach van een klimaatneutraal hotel ons vroeg voor een vervangconcept voor hun individuele chocoverpakkingen creëerden we onze chocopraline”, zegt Dirk Van den Bossche van ZoeteZee. “De verpakking is een deel van het product. We ontwikkelden een praline van 20 gram. De lopende vulling smeer je, net als traditionele chocopasta, open en je krijgt unieke sensatie van krokante chocolade erbij. Qua vulling is er veel variatie, want we bieden verschillende smaken zoals framboos, duindoorn en hazelnoot aan.”

Ondertussen vindt de chocopraline van ZoeteZee de weg naar meer b&b’s en hotels. Dat zette Dirk en Leen aan om ook na te denken over een duurzame verpakking. “We gebruiken voor onze chocopraline duurzame heen-en-weerboxen. Ook hier geen extra afval meer, dus.”

Eenvoud

Voor schepen van Milieu Henk Dierendonck bewijzen de genomineerden dat een duurzaam product niet altijd ingewikkeld moet zijn. “Duurzaamheid en eenvoud gaan vaak hand in hand. En het zijn vaak slimme ondernemers die met simpele ingrepen, grote resultaten boeken.”