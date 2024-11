Zin om iets te doen voor het goede doel? Brugse brandweer organiseert loopevenement tijdens Warmste Week (en zoekt nog partners)

De Warmste Week komt eind december voor het tweede jaar op rij naar Brugge en dat willen ze bij de brandweer niet zomaar laten passeren. Na de loop- en fietstocht vorig jaar pakt Hulpverleningszone 1 nu uit met de Brandweerrun, een unieke 6-urenloop in het Baron Ruzettepark, waar iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Inclusief gezellige kerstmarkt. Steun van lokale bedrijven en handelaars is nog steeds welkom.

Het opzet van de Brandweerrun is simpel: zes uur lang kan je lopen of wandelen in een ontspannen sfeer. En de opbrengst? Die gaat volledig naar de Warmste Week. Op die manier hopen Vriendenkring Brandweer Brugge en Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen opnieuw heel wat geld in het laatje te brengen voor het goede doel. Vorig jaar mocht de brandweer een cheque van ruim 36.000 euro overhandigen na hun loop- en fietstocht ‘Dwars door zone 1′ . Dit jaar hoopt ze opnieuw op een mooie opbrengst.

Iedereen is welkom

Op zaterdag 21 december is iedereen welkom op de Brandweerrun, een unieke looptocht in het Baron Ruzettepark aan de overkant van de voorpost van de Brugse brandweer. Je legt rondjes af van ongeveer één kilometer. Hoeveel je loopt? Dat bepaal je helemaal zelf. Volgens de organisatoren is iedereen welkom, ook mensen die op zich niks met de brandweer te maken hebben. Deelnemen kost 15 euro voor wie zich op voorhand inschrijft. De dag zelf is dat 20 euro.

Is lopen niet je ding, maar wil je het evenement wel op een andere manier steunen? Dat kan door een uniek T-shirt te kopen in de webwinkel. Het perfecte aandenken aan een sportieve dag zonder dat je je loopschoenen moet aantrekken. Ook een bezoek aan de kerstmarkt van de brandweer is die dag een optie om de kas te spijzen. Terwijl de lopers afzien en zweten, kan je genieten van de kerstsfeer bij tal van kraampjes met hapjes en drankjes. Een ideale manier om in de feeststemming te komen terwijl je de deelnemers aanmoedigt.

Het laatste uur sluiten ze af met een knaller: het Belgisch kampioenschap lopen in interventiekledij. Dat zijn brandweermensen in vol ornaat, rennend voor het goede doel. Er zijn klassementen voor heren, dames en jeugdbrandweer.

Nog dit: voor elke deelnemer aan de brandweerrun is er sportdrank voorzien. Na afloop krijg je ook een ‘goodie bag’. (Brugse) winkels of bedrijven die zich geroepen voelen om die goodiebag mee te vullen door middel van sponsoring en op die manier de actie te steunen, kunnen zich melden bij adjudant Olivier Van Damme op het mailadres olivier.vandamme@zone1.be. (MM)