Zillebeke Nieuwjaart lokt veel volk

In het OC In ’t Riet vond de intussen traditionele ‘Zillebeke Nieuwjaart’ plaats. Het evenement, opgezet door de Dorpsraad en ondersteund door heel wat Zillebeekse verenigingen, kende heel wat succes.

“De deelnemende verenigingen laten de aanwezigen genieten van hapjes en drankjes aan de diverse standjes”, vertelt Jo Vercaigne van de Dorpsraad. “Dit jaar waren de bezoekers welkom bij het Seelbachcomité, Supportersclub Maxime De Poorter, SKZ, Sint-Pietersvrienden, Forza, Sint-Maartenscomité, KLJ Zivoho, Davidsfonds, Ouderraad SVC en de Dorpsraad. “De eerste editie was de kerstboomverbranding op de parking. Daarna vonden we een onderkomen in OC In ’t Riet.” Op foto: Mathieu Debal, Dirk De Poorter, Sylviane Vercaigne, Freddy Douchy, Jo Vercaigne, Danny Debal, Talisa Cambier met Amélie De Poorter en schepen Ives Goudeseune. (EG/foto EG)