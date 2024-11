Ziekenwagen veilig in Gambia

Jens Vanmaele en Björn Gheeraert, twee brandweermannen uit de Westhoek, zijn veilig aangekomen in hun eindbestemming Sare Futa (Gambia). Ze konden er na een lange rit vol hindernissen hun ambulancewagen overhandigen.

“Vooraleer we naar het dorp gingen, stopten we om een zak rijst van 50 kg te kopen als cadeau voor de mensen in Sare Futa. De rijst werd overhandigd aan de imam die er op zijn beurt voor zorgt dat het bij de mensen geraakt die niet in staat zijn om in voedsel te voorzien”, zegt Jens. Daar maakten ze ook kennis met de plaatselijke gebruiken.

Halve schooldagen

“Eén man kan er tot vier vrouwen hebben. De man heeft zijn eigen huis en de vrouwen hebben een eigen kamer. De vrouw slaapt samen met al haar kinderen in één kamer. Heel wat inwoners wonen nog in traditionele hutten met een rieten dak. Tafels en stoelen hebben ze niet. Er werd getoond hoe ze couscous maken, hoe ze rijst telen en pellen. De kinderen gaan halve dagen naar school. Afhankelijk van de leeftijd gaan ze ofwel ‘s morgens ofwel in de namiddag naar school.”

Nadien werd alle materiaal uit de wagens en ambulance geladen. Alles moest voorgesteld worden aan de dorpsoudsten: medisch materiaal, voedsel, potten, pannen, kledij, kussens,…

“We hadden ongeveer 400 stuks kledij die we konden geven. De rest, ongeveer 300 stuks, werd reeds in Marokko gedoneerd”, zegt Jens. Er werd uitleg gegeven aan de chauffeurs over de ziekenwagen.

‘s Namiddag werd het konvooi ontvangen door de directeur van de lagere school waar ze ook spullen konden afgeven. Naast de school bevindt zich een toren met waterboorput. En tot hun verwondering zagen Jens en Björn water lopen uit de toren! Het water stroomt weer dankzij de steun van Aquaduin. Na vier jaar hebben de inwoners eindelijk weer drinkbaar water in het dorp. Op vijf verschillende punten in het dorp kunnen ze nu water halen.

Daarna werden de gulle schenkers uitgenodigd voor een traditionele maaltijd. De vrouwen van het dorp nodigden hen uit om samen te dansen en daarna volgde een voetbalmatch onder een bloedhete zon. Na de match was het tijd om uitleg te geven over de zonnepaneelinstallatie die gebruikt zal worden voor de apparatuur van het medisch personeel in het dorp.

Afscheid van ambulance

Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de ziekenwagen en werden de sleutels officieel overhandigd aan de verantwoordelijken van het dorp.

Dankzij de vele sponsors uit de Westhoek kon dit unieke project gerealiseerd worden: Vrije Zwemmers Nieuwpoort, laswerken Beyens en BeliVert voor de financiële bijdrage.

Zenith Graphic voor de striping, Vicious Road voor de ombouw van de ziekenwagen, Werkhuis Vercoutter voor het maken van de plateau voor de brancard, Ella Bultheel en Rebbeca Moncarey voor de prachtige sleutelhangers, Patrick Dumortier voor het ontwerp van het logo, 2graphics voor de t-shirts, Portello voor de technische ondersteuning. Het team dankt ook iedereen die tegen betaling zijn handtekening plaatste op de wagen.

(JT)