Zevende editie van Tartiflette for Life, samen een warm hart voor Oostkamp

Op zaterdag 14 december vanaf 17 uur vindt de zevende editie van het hartverwarmende evenement Tartiflette for Life plaats, een sfeervolle avond in combinatie met lekker eten, gezelligheid en solidariteit.

De integrale opbrengst van Tartiflette For Live wordt geschonken aan drie lokale goede doelen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschap in Oostkamp.

Dit bijzondere initiatief is afkomstig van plantencentrum Het Wilgenbroek, De Vidange, CT Gardens en Afsluitingen Lambrecht, die opnieuw een aantrekkelijke formule hebben uitgewerkt. Bezoekers worden verwelkomd in een sfeervol ingerichte loods van afsluyitingen Lambrecht in de Lieverstedestraat 9. Daar kunnen de aanwezigen genieten van een heerlijke portie tartiflette, versgebakken wafels en een uitgebreid assortiment drankjes. Voor kinderen is er leuke randanimatie, zodat ook zij een onvergetelijke avond beleven.

De opbrengst van deze editie gaat naar drie bijzondere Oostkampse initiatieven.

Voetbal voor iedereen

Het eerste goede doel is CP+ Voetbal voor iedereen. Een voetbalploeg van KSV Oostkamp die sporten toegankelijk maakt voor mensen met een motorische beperking.

Deze vereniging biedt niet alleen sportieve uitdagingen, maar ook verbondenheid en plezier.

Een deel van de opbrengst gaat ook naar de Oostkampse hondenclub Hond en Gezel, die eerder dit jaar zwaar werd getroffen door een brand.

Het derde goed doel is Klavervier, een onderdeel van vzw De Kade. Dit project biedt woonoplossingen en gespecialiseerde zorg op maat voor volwassenen met een sensorieel meervoudige beperking.

Het initiatief creëert een veilige thuis voor haar bewoners.

“Tartiflette for Life is vrij toegankelijk en belooft een avond te worden, waarin warmte en solidariteit centraal staan. Of je nu komt om te genieten van het eten, de gezellige sfeer, of om een bijdrage te leveren aan een goed doel, één ding is zeker: dit evenement brengt mensen samen,” besluit Simon D’Hoore, een van de organisatoren. (GST)