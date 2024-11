Zestigjarigen van Ledegem vieren samen verjaardag in restaurant Cycloon

Onlangs kwamen de 60-jarigen van Ledegem bijeen in restaurant Cycloon. Op de foto zien we zittend: Carine Sinnaeve, Carine Deleu, Dorine Dezegher, Caroline Seynhaeve, Christ Masschelein, Paul Terryn en staand Chris Overstijns, Tine Staelens, Stephan Deneir, Ann Clarysse, Kristof Breughe, An Baeckelandt, Heidi Ghesquiere, Ingrid Vandekendelaere, Frieda Raes, Ciska Dumont, Luc Levrouw, Carine Expeel, Dirk Vanmarcke, Karien Louage, Lieven Denolf, Dominiek Daels, Rik Ostyn en Martine Van Gheenberghe. (foto JS)