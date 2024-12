Zestigjarigen halen herinneringen op aan de Sint-Vincentiusschool

De zestigjarigen die destijds school liepen in de Sint-Vincentiusschool in Zillebeke organiseerden voor de eerste keer een samenkomst in De Steenen Haene. Het idee om eens samen te komen dateert al van tien jaar geleden, maar de concrete realisatie kwam nu tot stand onder impuls van Rita Pyck, Martine Debaere, Carine Verhack en Martine Lagrou. Er werd geopteerd om de eerstecommunicanten van toen uit te nodigen. Er gingen elf vrouwen en zeven mannen op de uitnodiging in. We herkennen Kathleen Forrez, Linda Warlop, Marie Thérèse Bailleur, Rosita Deleye, Damienne Coudron, Rita Pyck, Martine Lagrou, Martine Debaere, Martine Rommens, An Robbe, Carine Verhack, Rudi Sinnaeve, Chris Pattyn, Dirk Pattyn, Carlos Lewyllie, Philippe Pyck, Stefaan Verhoest en Filip Wydock. (foto EG)