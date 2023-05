Zestig Brugse kinderen kunnen zich niet inschrijven in de school van hun keuze

Zestig Brugse kinderen kunnen zich volgend schooljaar in september niet inschrijven in de school van hun keuze. Dat verklaarde schepen voor sociale zaken Pablo Annys tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

Gemeenteraadslid Sandrine De Crom (Open VLD) hekelde de manier waarop de Vlaamse regering ouders verplichtte om zich in te schrijven in het secundair onderwijs: “Dat diende online te gebeuren, iedereen moest drie scholen aanvinken. Een software programma duidde de keuze aan, zonder rekening te houden met de nabijheid van de school.”

“Dat zorgt voor stress bij vele ouders en komt de mobiliteit en het fijn stof in Brugge niet ten goede. Dat men dit in grootsteden als Antwerpen of Gent toepast, om te vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen, begrijp ik. Maar in Brugge heb je zo’n toestanden niet.”

Recht van de sterkste

Schepen Pablo Annys (Vooruit) verdedigde het nieuwe systeem: “Vroeger gold het recht van de sterkste en beslisten de scholen. Nu doet het software programma het in hun plaats. Overigens werd hier in Brugge al voor de Steinerschool en voor De Passer gekampeerd.”

“Het nieuwe systeem behandelt iedereen gelijk, slechts 4 procent van de eerstejaars kan in september niet naar de school van hun keuze. Het gaat om zestig kinderen. Een aantal scholen hebben hun capaciteit verhoogd, het probleem doet zich vooral voor in richting 1 B. Ik denk dat het wel goed komt, al zorgt dit inderdaad voor stress tot begin juni.”

Bereikbaarheid

Volgens raadslid Carlos Knockaert (CD&V) waren er vorig jaar, toen het software programma nog niks besliste, ook problemen: “De capaciteit elk jaar verhogen is geen oplossing, zo krijg je lokalennood. Wat opvalt, is dat vooral de scholen dicht bij ‘t Zand en het station populair zijn. De instituten in het oosten van Brugge zijn minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer en het nieuw bussenplan zal dit nog verergeren.”