Zes Diksmuidse senioren vormen het gezicht van positieve beeldvormingscampagne

Van 18 tot en met 24 november is het Ouderenweek. Naar aanleiding van die week zetten verschillende stadsdiensten samen met de seniorenadviesraad, ofwel SAR ,de Diksmuidse senioren op een positieve manier in de kijker. Zes Diksmuidelingen, allen tussen 85 en 70 jaar oud, zijn het gezicht van een campagne rond positieve beeldvorming.

“5.013 Diksmuidelingen zijn ouder dan 60. Aan ouder worden kleeft vaak een negatief en stereotiep beeld. Het individu verdwijnt naar de achtergrond, terwijl onze senioren bestaan uit twee tot drie generaties, elk met een eigen geschiedenis, cultuur en interesses”, wijst schepen Greet Dever. “Verschillende stadsdiensten grepen samen met de seniorenadviesraad (SAR) de seniorenweek aan om Diksmuidse senioren op een positieve manier in de kijker te zetten.” Edgard Everaert (85), Christine Hillary (77), Eugène Vanlerberghe (78), Juliana Buggenhout (72), Jozef Vanderper (78) en Miriam D’Haene (70) tonen dat senioren voluit meetellen en bijdragen tot onze maatschappij.

“Zo is Edgard voorzitter van de muziekvereniging in Beerst, vind je Juliana elke vrijdag als vrijwilliger in de refter van het woonzorgcentrum Yserheem en is Miriam gepassioneerd door toneel”, weet schepen Dever. ”De senioren engageren zich binnen het vrijwilligerswerk, genieten van een avondje theater of van het sportaanbod, willen levenslang leren, beschikken door hun levenservaring over een schat aan informatie die ze willen delen, zorgen voor hun eigen behoeftige ouders, kinderen of kleinkinderen, doen boodschappen voor buren.”

Seniorenweek wordt seniorenmaand

De Seniorenadviesraad (SAR) heeft samen met stadsdiensten en scholen de Ouderenweek uitgebreid naar een seniorenmaand waarin verschillende activiteiten voor senioren worden georganiseerd en waarin senioren positief in beeld worden gebracht.

Seniorensportdag en senioren ontmoeten jongeren

Afgelopen dinsdag vond de seniorensportdag plaats waar 47 60-plussers s voor inschreven . “Tijdens de ouderenweek XL gaat ook bijzondere aandacht naar de connectie met onze allerjongste inwoners. Via samenwerkingen met middelbare school ’t Saam en gemeentelijk lager onderwijs Klavertje Vier komen leerlingen van verschillende leeftijden in contact met senioren via ontmoetingsactiviteiten, workshops en andere activiteiten: van programmeren en samen sporten, tot koken, kalligrafie en groepsgesprekken.”

Grootouders en het klimaat

“Een 60-tal verschillende senioren werken mee aan deze ontmoetingsactiviteiten met kinderen en jongeren. Daarnaast vinden ook nog verschillende andere activiteiten plaats: Grootouders voor het klimaat – vrijdag 15 november, een avond die georganiseerd wordt in het kader van de West-Vlaamse klimaatweek. Grootouders voor het klimaat verenigt senioren – veelal oma’s en opa’s – die zich inzetten voor een leefbare wereld voor de volgende generaties. De organisatie stelt zich voor op vrijdag 15/11 tussen 19 en 21 uur in LDC Ten Patershove (zaal Gerlacus)”, nodigt schepen Dever alle senioren uit.

”Voorstelling ‘Les Triadours – Edith’ – zondag 17 november, Edith Piaf, een vrouw met veel facetten. Via haar chansons leer je haar beter kennen tijdens deze voorstelling in CC Kruispunt op zondag 17/11 om 14.30 uur. Na de voorstelling wordt een stuk taart en koffie aangeboden. Meer info via www.cckruispunt.be.”

De SAR als spreekbuis

De seniorenadviesraad (SAR) behartigt de belangen van alle ouder wordende inwoners in Diksmuide en werkt rond alle zaken die (on)rechtstreeks met ouderen te maken hebben: mobiliteit, vereenzaming en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden. De groep, die een 45-tal leden telt, geeft regelmatig advies aan het stadsbestuur over problematieken die met ouder worden gelinkt zijn. Als spreekbuis van alle senioren van de stad kaart de adviesraad belangrijke kwesties aan. (ACK)