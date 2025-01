“Zelfde recept, wel nieuw logo”: Remor wordt ‘nieuw’ Tielts streekbier

Wie dit jaar in Tielt of omstreken naar een evenement trekt, heeft veel kans om het biertje Remor op de kaart te zien staan. Vrienden Michel Van Daele (27) en Baptist Potteau (27) kochten het biermerk over en lanceren het binnenkort opnieuw.

Een biermerk kopen, het is niet iets wat je elke dag doet. “Baptist had zin in een zij-projectje, net zoals ik”, vertelt Michel. “We wisten dat het biermerk te koop stond, de stichters van Remor wilden zich er liever niet langer mee bezighouden. Ze hadden er geen tijd meer voor. Tijd hebben wij eigenlijk ook niet, maar wel de zin om het over te nemen”, lacht hij.

Nieuw logo

Michel kende het biertje al van in de Banana Peel in Ruiselede, waar hij soms achter de toog terug te vinden is. “De naam Remor behouden we dus, die is intussen al gekend. Bovendien blijft die ook passen. Niet alleen sta je remor als je een pintje te veel op hebt, Baptist heeft ook een bouwbedrijf, dus het past ook nog eens bij zijn stiel. We gaan wel voor een nieuw logo, met een modernere touch. We kozen vooral voor de kleuren zwart, wit en oranje. De eerste flessen haalden we net op bij brouwerij Eutropius in Menen, die zijn klaar.”

“We spelen met het idee om een niet-alcoholisch biertje te gaan brouwen”

“Vanaf dit jaar is het de bedoeling om het op verschillende evenementen aan te bieden. We hebben niet meteen als doel om het in veel cafés te laten schenken, maar wel op bijvoorbeeld een kerstmarkt. Ook geschenkpakketjes met het biertje in behoren tot de mogelijkheden. Aan het recept wijzigden we trouwens ook niets, het is een lekker biertje. We spelen wél met het idee om een niet-alcoholisch biertje te gaan brouwen, daar zijn we nu voor aan het kijken.”

Tielts streekbier

Michel beschrijft het bier als een zacht blond bier, van 6,5 graden. “Een opgewaardeerde pils, eigenlijk. Ideaal voor bij wie een zwaarder bier soms té zwaar valt. We willen onze Remor graag in de markt zetten als een nieuwe Tieltse blondine, naast de andere Tieltse streekbieren. Wees er dus maar zeker van dat je ons in de zomer ook op de Tieltse feesten zal terugvinden.”