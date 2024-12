Zeeman schenkt goederen ter waarde van 2.500 euro aan kansarme kinderen

Zeeman Kortrijk sluit het werkjaar 2024 af met het verzamelen van geschenkjes en nuttige goederen voor kansarme kinderen in Kortrijk, dit ter waarde van 2.500 euro. Het is hun vijfde donatie van oudejaar 2023 tot oudejaar 2024. Het is in samenwerking met Koffiehuis Viva Sara.

Begin december startte Zeeman op de Grote Markt in Kortrijk met de actie. Zeeman Kortrijk liet eerder al eind 2023 kinderen kleuren voor De Korbeel in Kortrijk, een ziekenhuis voor kinderen en jongeren met psychische moeilijkheden, met een ruim behandelaanbod en een multidisciplinair zorgprogramma. In de winkel werden ook goederen verzameld voor minderbedeelden en kansarmen een geschenkje te bezorgen met de kerst- en nieuwjaarsperiode en een actie voor een geschenk voor de daklozen. Zij organiseerden ook de actie Schenk een cadeau aan Dierenasiel de Leiestreek vzw’, een initiatief voor het verzamelen van goederen voor de werking en de dieren in het asiel. Het was het vierde goed doel actie in een jaar tijd.

Van 0 tot 18 jaar

Nu komen met hun vijfde actie specifiek kansarme kinderen aan de beurt. “Er zijn zoveel mensen die niet veel of zelfs helemaal niets hebben, zelfs geen dak boven hun hoofd. We willen met deze actie die mensen een hart onder de riem steken, zodat ook de kinderen een kerst- of nieuwjaarsgeschenkje krijgen”, duidt medewerker Stephanie Verfaille. “Het opzet is eenvoudig. Klanten die iets in de winkel kopen, kunnen als ze willen hun solidariteit tonen en iets extra kopen voor de jongeren die het minder goed hebben.” De actie liep tot en met 28 december. Zeeman kon nuttige goederen verzamelen ter waarde van 2.500 euro. “Het gaat van kinderkledij, speelgoed en schoolgerief tot handdoeken, en toiletgerief zoals nagelknippers en scharen, kammen en borstels, truien en broeken. Dit voor kinderen tot 18 jaar.” Met de 2.500 euro komt de totale som voor 2024 op ongeveer 12.000 euro. De donaties zijn in samenwerking met Catherine Deprez-Pattyn van Viva Sara die helpt coördineren en ondersteunen en Kortrijkse kansarme jongeren ook meer kansen wil geven op cultuur-, sport- en vrijetijdsvlak.