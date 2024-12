Zeeman schenkt cadeautjes aan kansarme kinderen

Begin december startte Zeeman op de Grote Markt in Kortrijk met de actie ‘Schenk een cadeau aan Kinderen in armoede’, een initiatief voor het verzamelen van goederen en/of geschenken voor de kerst- en nieuwjaarsperiode. Het is de vijfde actie voor het goede doel in vier jaar tijd. Bij deze actie komen specifiek kansarme kinderen aan de beurt.

“Er zijn zoveel mensen die niet veel of zelfs helemaal niets hebben, zelfs geen dak boven hun hoofd. We willen met deze actie die mensen een hart onder de riem steken, zodat ook de kinderen een kerst- of nieuwjaargeschenkje krijgen”, duidt medewerker Stephanie Verfaille. “Het opzet is eenvoudig. Klanten die iets in de winkel kopen, kunnen als ze willen hun solidariteit tonen en iets extra kopen voor de jongeren die het minder goed hebben.” De actie loopt nog tot en met 28 december. (PVH)