Zedelgems gemeenteraadslid Arnold Naessens dag aan de slag bij de vuilniswagen

Gemeenteraadslid Arnold Naessens (CD&V) is even teruggekeerd uit pensioen. Samen met Patrick De Ceuninck en Sebastien Kaux trok hij een dagje mee op pad met de vuilniswagen. Dat deed Naessens naar aanleiding van de Week van het Afvalteam. “Mijn respect is alleen maar gegroeid.”

Voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Arnold Naessens is ook ondervoorzitter van de raad van bestuur van afvalintercommunale IVBO. “Ik ben al sinds 2006 lid van de raad van bestuur, maar het is de eerste keer dat ik meeging met de vuilniswagen. Het was een pittige dag zeker ook fysiek maar ik had geluk met mijn twee fantastische compagnons Patrick De Ceuninck en Sebastien Kaux. Zij leerden mij de kneepjes van het vak”, zegt Naessens.

De Week van het Afvalteam zet de schijnwerpers op vuilnisophalers en parkwachters in containerparken. “Het was een zeer leerrijke ervaring. Mijn respect voor de job is alleen maar gegroeid. Ik heb bij momenten ogen getrokken: waarmee deze mensen geconfronteerd worden in het verkeer is heel opmerkelijk. Sommige ongeduldige chauffeurs zijn een gevaar op de weg. Ze creëren levensgevaarlijke situaties voor de vuilnisophalers. Het is echt constant goed naar links en naar rechts kijken voor vuilnisophalers, heb ik zelf ondervonden.”

Glas uit den boze

Het gemeenteraadslid stond mee achteraan op de vuilniswagen. “Het was constant op en af springen om vuilniszakken in te laden, wat fysiek zeker niet te onderschatten is. Ook omdat sommige mensen zich helaas niet houden aan het toegelaten gewicht van dertien kilogram. Er zaten zakken bij van wel twintig kilo. Loodzwaar voor de vuilnisophalers. Ook zijn er nog altijd mensen die glas in hun vuilniszak droppen. Een van mijn collega’s heeft hierdoor zelfs littekens op zijn kuitbeen. Mensen moeten daar toch eens bij stilstaan.”

Anderzijds zijn er ook heel wat mensen die wel waardering tonen, weet Arnold Naessens. “Ze staan klaar met een potje koffie, een koekje of een stuk fruit. Of ze zeggen goedendag, iets wat niets kost maar niet onbelangrijk is. Mijn respect en waardering voor vuilnisophalers is alleszins nog gegroeid na deze ervaring. Deze mensen doen een zware job en moeten er dikwijls op uit in weer en wind. Mijn collega’s waren trouwens allebei echte dierenvrienden. Ze hadden hondensnoepjes bij. Sommige honden kwamen al op wacht staan, toen ze ons zagen aankomen.” (BC)