“Ze zijn mooi, maar ook functioneel”: Andy (36) maakt unieke serveer- en snijplanken

Andy Sennesael (36) uit Lo is een handige harry. Met zijn bedrijfje Mellow Woodcrafts maakt hij houten serveer- en snijplanken. “Alles is van begin tot eind handgemaakt”, zegt Andy.

De creatieve genen heeft Andy van geen vreemde. “Net als mijn vader steek ik graag de handen uit de mouwen om dingen te repareren en te bouwen”, zegt Andy. “Veel meubels en kasten bij ons thuis heb ik zelf op maat gemaakt. Na een paar jaar kreeg ik ook vragen van vrienden en familie om specifieke maatproducten voor hen te maken. Dit en het langzaam opbouwen van mijn kleine werkplaats met gereedschap heeft ertoe geleid dat ik van mijn hobby een bijberoep heb gemaakt. Hout is zeer leuk om mee te werken en voor mij het perfecte materiaal om mijn creativiteit kwijt te kunnen. En wat ik maak, is tegelijk ook functioneel.”

Uniek en duurzaam

Mellow Woodcrafts is gespecialiseerd in unieke en duurzame serveer- en snijplanken. “Maar ook voor kleine meubels en houten decoratieve voorwerpen kan je bij mij terecht”, zegt Andy, die redder is in het zwembad van Poperinge. “Alle producten maak ik zelf met de hand. Dus van het brute hout tot een afgewerkt product. Dit gaat van het zagen, vormgeven, schuren tot het afwerken met olie en was.”

De naam Mellow Woodcrafts heeft niet echt een speciale betekenis. “Ik zocht naar iets dat goed klinkt samen, met een leuk logo dat herkenbaar is”, legt Andy uit.

“Op dit moment is er enkel een webshop op www.mellowshop.be”, zegt Andy. “Er zijn wel plannen om online uit te breiden naar andere platformen. Graag zou ik ook samenwerken met winkels, traiteur- of horecazaken uit de buurt. Ik droom er ook van om een ruimer atelier te bouwen om verder te kunnen groeien met mijn zaak en grotere projecten aan te kunnen gaan.”