Zandvoordse bekende Valère blaast 100 kaarsjes uit

Hij mag dan wel al drie jaar in woonzorgcentrum Riethove in Oudenburg wonen, Valère is en blijft een echte Zandvoordenaar. De man mocht zo maar eventjes honderd kaarsjes uitblazen.

Valère zag het levenslicht op 7 december 1924, als zoon van Achiel – die in 1990 overleed toen ie 104 jaar en 9 maanden oud was – en Pharailde (1892-1978). De jonge Valère ging naar de Oostendse ‘Vakschool’ en begon op z’n 14 jaar al met werken in een garage. “Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, sloot de garage en ging hij toch terug naar school tot z’n 18 jaar”, aldus dochter Martine. “Daar leerde hij verder tot metaalbewerker.” Na z’n legerdienst ging Valère, net als zoveel andere Zandvoordenars, werken bij de UCB of Union Chimique Belge. “Hij was er de beste van alle draaibankwerkers: hij tot op duizendsten van een millimeter werken”, geeft Martine aan. Hij is al veertig jaar op pensioen.

Bezige bij

Op 10 juni 1952 huwde Valère met Gertrude Willems. Samen kregen ze vier kinderen: Rita (71), Francine (70) en tweeling Martin en Martine (66). Intussen staat de teller op veertien kleinkinderen en maar liefst twintig achterkleinkinderen. Gertrude zou overlijden in 2018, op 90-jarige leeftijd. “Samen met mama trok papa graag op reis, zowel in binnen- als buitenland. Met z’n Daf reed hij zelfs naar Oostenrijk. Zijn grote hobby was dia’s nemen en dan projecteren voor de hele familie. Hij was ook jarenlang actief als secretaris bij de Gezinsbond en als reisverantwoordelijke bij Okra. Ja hoor, Valèretje was een bezige bij”, knipogen de kinderen. “Papa werkte ook veel in de tuin, zowel thuis als bij z’n vader, broers en schoonmoeder. 97 jaar lang heeft papa altijd in Zandvoorde gewoond. Tot hij drie jaar geleden dus naar Riethove kwam”, geven z’n kinderen mee.

Luide muziek

Ondanks z’n hoge leeftijd blijft Valère actief. “Hij luistert nog veel muziek, cd’s en cassettes legt papa vaak op: van klassieke composities tot ‘De heuveltjes van Erika’ als de kinesist op bezoek komt”, lacht Martine. “Hij zet het volume luid, zodat alle medebewoners mee kunnen genieten.” In de drie jaar in Oudenburg ontpopte Valère zich tot een geliefde bewoner. Hij verbrak het tijdsrecord met de hometrainer, wint bijna alle quizzen en behaalde een zilveren medaille tijdens een geïmproviseerde spelletjesreeks rond de Olympische Spelen. “Papa is nog altijd kwiek en helder van geest.”