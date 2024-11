Zalen D’Oude Scholen krijgen de naam van belangrijke Slypse figuren: “Zaal Dessein en zaal Castelein”

De twee zalen van d’Oude Schole, het gemeenschapscentrum in Slypskapelle, dragen voortaan de naam van een belangrijk persoon in de Slypse geschiedenis. Zowel Jozef Dessein als Luc Castelein betekenden heel wat voor de gemeente.

Sinds de verhuizing van de jeugdwerkgroep Flapuit van GC d’Oude Schole naar d’Oude Pastorie in Slypskapelle zijn er voor verschillende activiteiten in d’Oude Schole twee zalen beschikbaar. Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de twee zalen, stelde de cultuurdienst voor om beide zalen een eigen naam te geven.

Voor de keuze van de namen werden de Slypse verenigingen geraadpleegd. De keuze viel op twee namen van personen die in het verleden een belangrijke rol speelden binnen de plaatselijke gemeenschap: Jozef Dessein en Luc Castelein. “Meester Sing en meester Luc hebben elk op hun unieke verbindende manier culturele en sociale zuurstof gegeven aan Slypskapelle”, aldus Jean-Luc Deprez van de Moorsleedse Raad voor Culturele Instellingen Moraculi.

Jean-Luc schetste tijdens de inhuldiging van de namen van beide zalen, het leven van Jozef Dessein en Luc Castelein. “Het verhaal van meester Jozef Dessein startte op 1 augustus 1923. Hij werd toen aangesteld als nieuwe onderwijzer in Slypskapelle.”

Meester Sing

Jozef verhuisde van Ledegem naar Slypskapelle. Vanaf zijn eerste dag in Slyps verdiepte de jonge onderwijzer zich grondig in de geschiedenis van zijn nieuwe dorp. “Met zijn directe spraakvaardige betrokkenheid en enthousiaste bevlogenheid werd de jonge onderwijzer op slag verliefd op zijn nieuwe parochie.” Meester Dessein werd voor de Slypsenaars al snel ‘meester Sing’. Toen in 1930 de bouw van de kerk werd gestart begon Jozef met de zoektocht naar een geschikt orgel. In 1945 werd meester Sing ook de vaste organist in de Sint-Theresiakerk. Datzelfde jaar stond hij mee aan de doopvont van de Slypse harmonie. Meester Sing was de eerste dirigent en bleef dit tot 1968. “Dat hij zijn hele leven zijn liefde voor cultuur in Slyps heeft uitgestraald en doorgegeven, getuigt ook de oprichting van de mannelijke toneelbond ‘In Deugd en Vreugd’ en de Zangersbond Sint-Cecilia. Meester Sing zorgde er ook voor dat Slyps een gemengd koor had, één van de eerste in de streek.”

Toen meester Decoene in 1949 met pensioen ging, volgde meester Sing hem op als de nieuwe directeur van de jongensschool. Op 1 september 1960 ging Jozef met pensioen. Hij kreeg van de gemeente, maar vooral ook van de Slypse bevolking een grootse hulde. Tot aan zijn overlijden in 1988 bleef meester Sing een sterk verbindende rol spelen in Slyps.

Meester Luc

Ook Luc Castelein was jarenlang verbonden aan de plaatselijke school. Negen jaar nadat Jozef Dessein met pensioen was gegaan, kreeg meester Jerome Wyffels op 1 september 1969 een nieuwe collega: de pas afgestudeerde Luc Castelein. Meester Luc verloor, net zoals meester Sing, onmiddellijk zijn hart aan Slypskapelle. Meester Luc werd na enkele jaren al directeur.

“Naast zijn ontegensprekelijk aandeel in de verdere groei en de ontplooiing van de Slypse lagere school had meester Luc ook een erg belangrijk aandeel in de bloei van de harmonie”, aldus Jean-Luc, zelf nu erg actief binnen de harmonie. Van 1969 tot aan zijn overlijden in 2008 was Luc secretaris van de muziekvereniging. In 1993 was meester Luc ook de drijvende kracht achter de organisatie van de eerste rommelmarkt, een evenement dat dertig jaar later nog steeds bestaat. Daarnaast liet meester Luc vele jaren de Slypsenaars mee genieten van zijn acteertalent. Hij speelde vaak mee bij KAT. Hij was ook de initiatiefnemer om jaarlijks met de verenigingen een activiteitenkalender op te stellen. Ook bij de grote festiviteiten rond het jaar van het dorp in 1978 en zelf bij het tot stand komen van de bouw van d’Oude Schole speelde meester Luc een belangrijke rol.

Muzikale omlijsting

Na de onthulling van de namen van beide zalen werd er voor meester Sing en meester Luc een lied gespeeld. De harmonie, waar beiden zo lang zo belangrijk waren, speelde ‘Slyps in’t goud’, geschreven door de zoon van Jozef Dessein. ‘Stars and stripes’ was dan weer één van de favoriete marsen van meester Luc.