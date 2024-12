Zahna organiseert fotoshoots met alpaca’s: “Leuk voor originele kerstkaartjes”

De Bekegemse Zahna Vansteelandt, die sinds oktober actief is als zelfstandig fotografe in hoofdberoep, slaat de handen in elkaar met Paca’s en Pony’s in Oostkamp. Tijdens een shoot inclusief knuffelmoment met de alpaca’s maakt ze foto’s die verwerkt worden in gepersonaliseerde kerstkaartjes die ze ook nog eens zelf ontwierp. “Voor mij is het van groot belang dat de mensen die voor mijn lens poseren, zich comfortabel voelen”, zegt Zahna.

Al van kleins af aan droomde Zahna ervan om fotograaf te worden. “Op mijn elfde kreeg ik een kleine roze camera en ik was altijd geboeid door de foto’s en het licht. In het derde middelbaar vond ik mijn perfecte match: de opleiding Audiovisuele Vorming in de Kunsthumaniora in Brugge. Daar kreeg ik mijn eerste échte camera en deze liet ik sindsdien nooit meer los. Nadien trok ik naar Sint-Lucas in Antwerpen om er een bacheloropleiding te volgen. Tijdens mijn studies startte ik mijn eigen bedrijfje en enkele maanden geleden zette ik dus de grote professionele stap om te fotograferen als hoofdberoep.”

Krachtige beelden

Tijdens haar studies fotografie moest de Bekegemse heel uiteenlopende opdrachten uitvoeren. “Zo ben ik te weten gekomen wat ik echt graag doe. Voor mij geen huwelijksreportages of babbyborrels, want ik wil vooral startende ondernemers helpen met hun content voor sociale media en websites. In dit digitale tijdperk zijn krachtige beelden zo cruciaal. Ze kunnen de verkoop van een product of dienst een serieuze boost geven. Ik merk dat kleinere ondernemers de drempel vaak te hoog vinden om naar een reclamebureau te stappen om hulp te vragen met hun marketing. Dan maken ze maar foto’s met hun gsm. Ik probeer af te stappen van de saaie foto’s of portretten zodat de bedrijven de aandacht bij hun klanten kunnen trekken.”

Voor Zahna staat de persoonlijke aanpak op de eerste plaats. “Ik bekijk samen met de ondernemers wat zij nodig hebben, hoe ik hen, hun bedrijf en hun product/dienst perfect in beeld kan brengen. We leren elkaar kennen tijdens een gratis adviesgesprek en van daaruit zoeken we naar wat écht bij hen past. Voor mij is het van groot belang dat de mensen die voor mijn lens poseren, zich comfortabel voelen. Vaak doe ik dat ook in hun eigen setting omdat ze dan meer op hun gemak zijn. Niet iedereen staat graag op de foto. Een commerciële shoot hoeft dus helemaal niet saai of stresserend te zijn.”

En nu slaat de West-Vlaamse de handen in elkaar met Paca’s en Pony’s in Oostkamp. “Enkele maanden geleden heeft Sylvia Thirion (42) mij gecontacteerd. Ze was toen ook net gestart met haar project rond alpaca’s en pony’s. We hebben afgesproken om elkaar beter te leren kennen en we kwamen op het idee om kerstshoots te organiseren op woensdag 4 december. We deden een try-out en ondertussen maakte ik ook foto’s voor hun website. We zijn twee startende ondernemers die elkaar willen helpen.”

“Dit is de ideale gelegenheid voor de mensen die nog originele kerstkaartjes nodig hebben. We voorzien een kerstopstelling met strobalen en een slee. Eerst doen we gewenning met de alpaca’s. Het gaat om een leuke belevingsactiviteit waarbij de mensen de dieren kunnen knuffelen en tussendoor maak ik ook enkele spontane foto’s.”

Drie ontwerpen

“Ik heb zelf drie ontwerpen gemaakt voor de kaartjes en daar kunnen de mensen hun favoriet uit kiezen. Ik maak en druk de kaartjes en breng ze ook aan huis zodat ze zeker op tijd arriveren. Sylvia zorgt er mee voor dat de mensen en alpaca’s op hun gemak zijn, want we vinden dat allebei heel belangrijk. Voor 145 euro krijgen de mensen 35 kerstkaartjes en de digitale foto’s. We mikken vooral op gezinnen met kleine kinderen. Daarom doen we het speciaal op woensdagmiddag”, besluit Zahna. (FV)