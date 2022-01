Yvonne Dauw viert 102de verjaardag in wzc Blijvelde in Kortemark

Yvonne Dauw vierde maandag in het woonzorgcentrum Blijvelde haar 102de verjaardag. Ze werd geboren in Ruddervoorde op 17 januari 1920 en verblijft sinds 2012 in Blijvelde.

Yvonne Dauw werd geboren in Ruddervoorde op 17 januari 1920 in een gezin met zes kinderen. In 1944, nog altijd in volle oorlogstijd dus, trouwde ze met Roland Derynck, een schoenlapper uit Torhout. Toen Roland verplicht werd om in een Duitse munitiefabriek te gaan werken, trok Yvonne vrijwillig met hem mee en ging in dezelfde fabriek aan de slag.

Na de bevrijding in 1945 door de Russen keerde het jonge paar terug naar ons land. Hun tocht met een steekkar, vanuit Berlijn terug naar huis, bleek een onderneming van twee maanden. Eens terug, woonden ze tijdelijk in bij zijn ouders en vonden dan een eigen huurhuis. Na een tijd bouwden ze in de buurt van het ziekenhuis van Torhout.

Huisvrouw

Roland werd ambtenaar bij de belastingdienst in Torhout. Aangezien je verplicht thuis moest blijven als je met een ambtenaar getrouwd was, was ook Yvonne datzelfde lot beschoren. Het gezin werd uitgebreid met twee zonen: Jean-Pierre (getrouwd met Christel Lavens) en Fernand (getrouwd met Marie-Rose Degrieck), die postontvanger was in Kortemark.

Roland stierf in 1989. Yvonne bleef tot 2012 in Torhout wonen en nam toen haar intrek in Blijgaarde, intussen Blijvelde. De zes kleinkinderen zorgden intussen al voor 17 achterkleinkinderen.

Vanwege de coronamaatregelen werd de verjaardag van Yvonne in beperkte kring gevierd, maar er was een reuzentaart voor afdeling Mondial waar Yvonne verblijft. De jarige mocht een geschenkenmand in ontvangst nemen vanwege de gemeente Kortemark en ontving ook de gelukwensen van het koningshuis.