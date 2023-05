Yumi zoekt wandelmaatje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de vzw Helping Dogs in Tielt. Zij zoeken een thuis voor Yumi (2), een bordercollie die vooral op zoek is naar rust.

“Yumi woont op dit moment bij een oudere dame die zich geen raad meer weet met de energie van de jonge bordercollie”, vertelt Annemarie Timmermans van de vzw. Helping Dogs heeft geen asiel maar wel enthousiaste opvanggezinnen.

“Mensen uit de buurt gaan nu geregeld met Yumi wandelen. Yumi houdt van spelen, aandacht krijgen en samen op pad gaan. Verder is ze heel slim en alert. Ze is wel heel gevoelig voor drukte. We zoeken dus een rustige plek voor haar.”