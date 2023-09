Youri en Corneel gaan Canadian National Vimy Memorial nabouwen in LEGO

Niet alleen bouwen ze oorlogsmonumenten uit ons land na, Youri Van Miegroet en Corneel Clarys kregen ook uit Frankrijk de vraag om aan de slag te gaan. Hun opdracht luidt: bouw een LEGO-maquette van het Canadian National Vimy Memorial. Dat monument, dat te vinden is op zo’n 70 km van Ieper, werd opgericht voor de in WO I-gesneuvelde Canadezen. “Een eenvoudige klus wordt het niet, maar we gaan er uiteraard voor.”

Corneel Clarys uit Ieper stond ooit in de finale van het programma LEGO Masters en bouwde ondertussen al heel wat mooie projecten. Ook zijn kompaan Youri Van Miegroet (48), eveneens een Ieperling, heeft de LEGO-microbe al een tijdje te pakken. Samen bouwden ze een tijd geleden Hegde Row Trench Cemetery na, een militaire begraafplaats die zich bevindt aan de Palingbeek in Zillebeke. Op de plek liggen 96 militairen begraven, waarvan 94 Britse en 2 Canadese soldaten. Het LEGO-model dat het duo bouwde bestaat uit 22.000 vaste en 3.000 losse steentjes en samen werkten ze er meer dan 100 uur aan. De afmetingen bedragen 182cm op 218cm met het hoogste punt 30cm.

Maquette

De LEGO-maquette stond een tijdje in het museumcafé van de Lakkenhallen en verhuisde later naar het Ariane Hotel in Ieper, De Dreve in Zonnebeke en Hooge Crater Museum in Zillebeke. “Het was heel fijn dat we daar mochten tentoonstellen en we begrijpen dat dat niet voor eeuwig was”, vertelt Youri. “We begonnen wel te vrezen dat we de maquette zouden moeten afbreken, want bij mij thuis heb ik geen plaats om die te stallen.” Youri en Corneel kregen echter hulp van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). “De mensen van de commissie boden voor onze Hedge Row Trench-begraafplaats een permanent plaatsje aan in het Noord-Franse Beaurains.” In dat dorp bevindt zich het bezoekerscentrum van de CWGC. Vorig zondag bracht het duo hun LEGO-bouwwerk de grens over. “De medewerkers van het centrum deden echt hun best om de maquette een mooi plaatsje te geven, wat wel heel fijn is. We weten dat ze er zeker goed voor zullen zorgen. Het is natuurlijk niet zo dat we onze begraafplaats nooit meer gaan terugzien. Af en toe gaan we nog eens langs gaan, al is het maar om het stof af te vegen.”

Nieuwe opdracht

Ondertussen kregen Youri en Corneel nog goed nieuws. “Ik ben assistent bij de Last Post onder de Menenpoort en het was daar dat ik op een dag werd opgewacht door John Desrosiers van de Veterans Affairs Canada. Hij stelde me voor aan zijn collega Katy Michaud. Die is verantwoordelijk voor het bezoekerscentrum van Vimy. Ze vroegen of Corneel en ik ook geen LEGO-schaalmodel wilden bouwen van het Vimy-monument. Ik was volledig overdonderd, maar we zeiden uiteraard geen neen.”

Het Canadian National Vimy Memorial werd opgericht ter ere van de Canadezen die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven verloren. Het monument, dat in de gemeente Givenchy-en-Gohelle ligt, bevindt zich op grond waarop het Canadees leger in de aanval trok tijdens de Slag om Vimy Ridge. Het duurde 11 jaar om het memorial te bouwen. De Canadezen onthulden het op 26 juli 1936. Centraal op het voetstuk van het monument staan twee pylonen van zo’n 30 meter hoog. De ene draag het esdoornblad van Canada, het ander de fleur de lis van Frankrijk. Boven op de pylonen zijn een aantal figuren te zien, waaronder Justice (gerechtigheid) en Peace (vrede).

Geen schrik

“Corneel en ik kwamen al vlug tot de vaststelling dat het geen eenvoudige klus zal worden, maar we laten ons niet afschrikken uiteraard”, aldus Youri. “Vooral de beelden die zich op het monument bevinden zullen niet te onderschatten zijn. Met LEGO-blokken doe je uiteraard niet wat je wilt, maar met de nodige software geraken we er wel.” Het bouwwerk zou tegen 9 april klaar moeten zijn, op die dag vindt de herdenking van de Slag om Vimy Ridge plaats. Indien dat niet lukt, wordt de voorstelling van de LEGO-maquette naar juli verschoven.