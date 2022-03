Yanaïka Eyland (17) uit Pittem is finaliste Queen of the Models 2022: “zelfvertrouwen boost geven”

Yanaïka Eyland (17) is verkozen tot één van de 25 finalistes voor de modellenwedstrijd Queen of the Models 2022. Met haar deelname wil de Pittemse niet alleen een droom waarmaken, maar ook haar zelfvertrouwen naar een hoger niveau tillen.

Yanaïka Eyland is afkomstig uit Oostende, maar woont sinds vier jaar in Pittem. Ze heeft nog een zus Yalina (13) en volgt de richting sociale technische wetenschappen aan het IHKA in Ardooie. Haar hobby’s zijn fitness, dansen en boksen.

“De aanzet om mij in te schrijven voor Queen of the Models kwam van mijn vriendinnen Shania Stevens en Zita Hooge, die vorig jaar deelnamen”, aldus Yanaïka. “Ik zag hoe zij deelnamen aan activiteiten, fotoshoots en vrijwilligerswerk en omdat ik er als kind al van droomde om fotomodel te worden, heb ik mij dan ingeschreven. Er waren meer dan 1.000 inschrijvingen, dus ik was verrast toen ik hoorde dat ik bij de 25 finalistes was.”

Doorzettingsvermogen

“Uiteraard is de wedstrijd een middel om mijn droom te laten uitkomen, maar dat is niet de belangrijkste reden. Ik mag zeggen dat ik een moeilijke jeugd gehad heb. Ik werd gepest en in mijn omgeving werd niet altijd geloofd in mijn kunnen. Daardoor kreeg mijn zelfvertrouwen een stevige duw. Kwam daar nog bij dat mijn mama vorig jaar kanker kreeg, waardoor ik het zelf ook moeilijk kreeg.”

“Ik besefte dat ik eens kritisch naar mezelf moest kijken en dat mijn doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen dringend moesten opgekrikt worden. Mij voor deze wedstrijd inschrijven leek mij een ideale manier om dit te verwezenlijken.”

“Dat ik nu gekozen ben als één van de finalistes heeft hier een duidelijke boost aan gegeven. Ik wil met mijn deelname andere meisjes, die in dezelfde situatie verkeren, een hart onder de riem steken en hen tonen dat je er echt wel komt in het leven. Daarnaast heb ik mij ook ingeschreven omdat dit iets totaal anders is dan een missverkiezing. Deze wedstrijd staat open voor iedereen, ook als je niet de ideale maten hebt.”

“Het is echt gericht op mensen die een modellencarrière willen beginnen en er wordt dan ook sterk beoordeeld op persoonlijkheid en de omgang met anderen. De voorbije maanden hebben we met de finalistes al contact gehad en er is al een fijne groep ontstaan.”

Kinderpsychologie

“Wat de wedstrijd zelf betreft, die begint officieel op 3 april en eindigt op 29 oktober met de finaleshow. Intussen moeten we sponsors zoeken, zijn er diverse activiteiten gepland en moeten we vijf fotoshoots doen. Twee hiervan zijn met een fotograaf die verbonden is aan de wedstrijd zelf, maar voor de overige drie moeten we zelf een fotograaf zoeken. Voor alle shoots moeten we zelf zorgen voor de juiste outfits, voor de make-up en de styling.”

“Intussen krijgen we nog een make-upworkshop en een catwalktraining. Tijdens de finaleshow, waarvoor tickets kunnen verkocht worden, zal voor ons gestemd kunnen worden door het publiek en zullen we dus het beste van onszelf moeten geven. De winnaar krijgt, naast het felbegeerde kroontje, ook een cheque en een contract bij een modellenbureau.”

“Ik steek niet onder stoelen of banken dat het mijn bedoeling is om een modellencarrière uit te bouwen. Ik wil echter nog een stok achter de deur houden en daarom wil ik na mijn humaniora naar de universiteit om psychologie te studeren, met als specialisatie kinderpsychologie.”

(JG)