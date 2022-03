Yamina (30) uit Roeselare coördineert project Marc Coucke in Durbuy: “Integratie bevorderen”

Yamina Marzougui (30) uit Roeselare werd in september coördinator van het nieuwe project van Marc Coucke en Bart Maerten in Durbuy: La Petite Merveille Academy. Haar doel is om de huidige werknemers van La Petite Merveille als nieuwe kandidaten een aanvullende opleiding aan te bieden, zodat ze hun vaardigheden kunnen versterken.

De Roeselaarse Yamina Marzougui (30) studeerde pedagogie in Gent en ging daarna aan de slag als counselor bij Artsen Zonder Grenzen om te werken aan een project rond geestelijke gezondheidszorg bij asielzoekers in het opvangcentrum van Poelkapelle en de lokale opvanginitiatieven van het OCMW in Roeselare en Lichtervelde. Daarna begon ze te werken in Brussel als protection officer in het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS). Haar taak was om het grote interview af te nemen bij asielzoekers in het kader van hun asielaanvraag.

Vriendenkring

“Ik was al lang op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vertelt Yamina. “Toen ik hoorde dat Marc Coucke en Bart Maerten een opleidingscentrum bij La Petite Merveille oprichtten, was ik meteen geïnteresseerd om aan hun project deel te nemen en het mee te helpen coördineren. Mijn vriend en ik brachten voordien al regelmatig een bezoekje aan Durbuy, dus de streek was voor ons niet meer onbekend en we hadden er ook al een vriendenkring opgebouwd. Uiteindelijk zijn we in september samen verhuisd en de bedoeling is om hier permanent te blijven.”

We zijn van plan om onze opleidingen stap voor stap uit te breiden

La Petite Merveille (LPM) in Durbuy staat bekend als een van de grootste horeca- en vrijetijdsondernemingen van het land. Het terrein omvat een avonturenpark, een vijfsterrenhotel, twee golfresorts en heel wat gastronomische restaurants. In deze onderneming zijn momenteel meer dan 340 werknemers actief. Met La Petite Merveille Academy wil Yamina ervoor zorgen dat zowel de huidige werknemers alsook nieuwe kandidaten zich kunnen bijscholen via diverse opleidingen.

Opleidingsssessies

“Wij organiseren heel wat opleidingssessies die onze verschillende teams in staat stellen zich voortdurend te verbeteren binnen hun vakgebied én nieuwe vaardigheden te verwerven”, legt Yamina uit. “De opleidingssessies zijn heel uiteenlopend: van algemene opleidingen en basiszaken zoals een cursus EHBO en brandveiligheid tot heel specifieke cursussen, zoals het belang van welzijn op het werk en hoe je ermee kan omgaan als iemand zich niet goed voelt op zijn werk. We zijn van plan om onze opleidingen stap voor stap uit te breiden. Zo willen we bijvoorbeeld binnenkort ook een barista-opleiding en een cursus Nederlands aanbieden.”

Het doel van La Petite Merveille Academy is om niet alleen de huidige werknemers bij te scholen, maar ook heel wat nieuwe mensen op te leiden, onder anderen studenten en asielzoekers. “Asielzoekers zijn vaak maanden of zelfs jarenlang in een opvangcentrum aan het wachten op een beslissing over hun asielprocedure”, aldus Yamina. “Ondertussen heerst er in België een groot tekort aan werknemers in de horeca. Wij willen integratiemogelijkheden creëren voor asielzoekers door hen een concrete opleiding aan te bieden en hen vervolgens te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Momenteel werken wij daarvoor samen met twee opvangcentra in de buurt, waar veel mensen op een job wachten: het Rode Kruis in Hotton en Barvaux.”