XXL-truckband van bijna 4 meter hoog en 6.000 kilogram wordt van Zeebrugge naar Nederland vervoerd

Vanuit de haven van Zeebrugge werd een vrachtwagenband van maar liefst 3,82 meter hoog en 6.000 kilogram zwaar vervoerd. De gigant vertrok van het Europese magazijn van de Japanse fabrikant Bridgestone naar het Profile Truckstarfestival in Nederland.

De zogenaamde giant tire is de grootste band die de Japanse fabrikant Bridgestone produceert. Het gaat om een band voor off road voertuigen, zoals grote kippers steengroeves. Dergelijke uitzonderlijke banden worden door Bridgestone in Japan nog steeds voor een deel met de hand gebouwd.

De XXL-band werd opgehaald in het grootste Europese magazijn van Bridgestone in de achterhaven Zeebrugge. Het gevaarte is dit weekend te zien op de 41ste editie van het Profile Truckstarfestival in Assen, in Nederland. Er komen zo’n 55.000 bezoekers naar dit internationale feest voor vrachtwagenchauffeurs. Een filmpje van het bijzondere transport is te zien op LinkedIn.

Van bij Bridgestone in Zeebrugge vertrekken dagelijks alle banden naar de tweehonderd Profile-servicegarages in de Benelux. Dat gaat van rubbers voor motorfietsen, auto’s en bestelwagens tot banden voor vrachtwagens, industrie en landbouw.