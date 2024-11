‘Xmass-4-All’ zorgt voor geschenkmanden voor kansarmen in Oostkamp: “Zo voelen ze zich minder vergeten”

Net zoals tijdens de voorgaande eindejaarsperiodes organiseert de Lions Club Oostkamp in samenwerking met het OCMW van Oostkamp, Zedelgem en Beernem haar eindejaarsproject ‘Xmass-4-all’. Met dit project biedt de Lions Club de mogelijkheid om aan kansarme gezinnen een mooi kerstpakket met lekkers te bezorgen.

Kerst en Nieuwjaar zijn bij uitstek een periode voor feest en goede voornemens. Ieder jaar opnieuw zijn er echter ook mensen die dat alles aan zich voorbij zien gaan, die niet moeten denken aan feestvreugde. Gewoon omdat het financieel niet mogelijk is.

300 gezinnen

Om dit tegen te gaan schenkt Lions Club Oostkamp rond Kerstmis rijk gevulde, zelf samengestelde geschenkmanden aan bijna 300 gezinnen geselecteerd door de lokale OCMW’s. Daarnaast maken ze een feestmaaltijd klaar voor een oudejaarsfeest, samen met ‘t Gezelletje van Oostkamp. Deze laatste selecteren tevens de ongeveer 100 genodigden. De kerstmand is gevuld met kwalitatieve voedingsproducten, aangevuld met dat tikkeltje meer dat bij een feest hoort. De oudejaarsmaaltijd bestaat uit een receptie met hapjes, een viergangenmenu en een glas cava om middernacht. De gasten krijgen ook nog een geschenkje (bijvoorbeeld peperkoek of chocolaatjes), wanneer ze naar huis gaan. Ook wordt er muziek voorzien met mogelijkheid tot dansen.

“Door de sterke prijsstijging van de consumptiegoederen hebben veel gezinnen het financieel moeilijk. Dankzij een actie zoals Xmass-4-all voelen velen zich niet in de steek gelaten”, aldus Piet Van Vlaenderen, voorzitter van Lions Club Oostkamp.

Xmass-4-all bestaat ondertussen al dertien jaar. Het initiatief kwam tot stand door Lions Club Oostkamp, en kreeg vorm dankzij de hulp van de sociale dienst van de gemeentes Oostkamp, Beernem en Zedelgem. Het doel? Kwetsbare gezinnen tijdens de eindejaarsperiode een mooie feestmand schenken gevuld met kwaliteitsproducten. “Ook dit jaar hebben we een oproep gelanceerd om met een bijdrage van 50 euro een ander Oostkamps gezin te steunen. Je geeft meer dan een volle feestmand: je geeft hen hoop en het gevoel dat ze niet vergeten worden. We zijn heel gelukkig met de massale respons. Zo zullen we opnieuw heel wat kwetsbare gezinnen uit Beernem, Oostkamp of Zedelgem een verrassingsmand kunnen bezorgen”, besluit Wim Anseeuw.

