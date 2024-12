Xmas-4-All brengt een glimlach bij 800 personen

Voor de 14de keer organiseerde de Lions Club Oostkamp haar kerstmisactie Xmas-4-All, waarbij ze mooi gevulde kerstpakketten samenstelde en die via de OCMW-diensten van Oostkamp, Zedelgem en Beernem bezorgde aan kansarme gezinnen. De 305 kerstpakketten, met kwaliteitsvolle food- en non-foodproducten, werden klaargemaakt door de vrijwilligers van de Lions Club Oostkamp, waarna ze overhandigd werden aan de verschillende OCMW’s. Met deze actie wil de Lions Club veel gezinnen ondersteunen en hen toch een aangename kerstperiode bezorgen. Op oudejaarsdag zullen ze ook nog een kwaliteitsvolle feestmaaltijd klaarmaken voor een oudejaarsfeest georganiseerd in samenwerking met ‘t Gezelletje van Oostkamp. Deze laatste selecteert tevens de ongeveer 100 genodigden in de raad. Met beide acties geven de leden van de Lions Oostkamp ongeveer 800 personen een mooi eindejaar. (GST/foto GST)