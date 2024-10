XIU (‘k zie u) organiseert nationale Fluodag

XIU (‘k zie u) organiseert voor het 7de jaar op rij de nationale Fluodag. Dit jaar roept XIU op 5 november alle scholen, bedrijven, steden en gemeenten, verenigingen, politiezones en burgers op om mee te doen.

“Onder het motto zichtbaar zijn is goed, opvallen nog beter sporen we vooral de voetgangers en fietsers aan om de zichtbaarheidskaart en eveneens de veiligheidskaart te trekken”, vertelt Ginette Feys (67), gepensioneerde onderwijzeres in het Guldensporencollege in Kortrijk en vrijwilliger bij XIU, uit Beveren-Leie. Wil je meer informatie over de Fluodag of sfeerfilmpjes van de dag zelf? Of wens je aanwezig te zijn op bovenstaande locatie voor interviews en foto’s, gelieve dan contact op te nemen met: Ginette Feys (0485 46 88 68) of via de website: www.xiu-jtvoi.org.

(ELD/foto ELD)