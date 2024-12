WZC Sint-Camillus houdt kerstmarkt in circusthema

Ieder jaar opnieuw krijgt het team van WZC Sint-Camillus het voor elkaar om een spectaculaire kerstmarkt te bouwen. Dit jaar kunnen bewoners en bezoekers, jong en oud, zich onderdompelen in de warme sfeer van een circus kerstmarkt. En net zoals de voorbije jaren kom je ogen tekort.

Vorig jaar pakte WZC Sint-Camillus uit met een notenkraker kerstmarkt, overal waar je kon kijken waren notenkrakers aan het werk. “We willen dat de kerstmarkt ieder jaar iets speciaals is”, zegt Nadine Wybo. “De bedoeling is nog steeds dat we beleving creëren bij onze bewoners en de bezoekers. Dat ze zich herkennen in het thema en zaken uit hun verleden oprakelen. Dit jaar zaten we al in januari samen te brainstormen over welk thema we konden uitwerken. De insteek was dat we zoveel mogelijk zaken uit de voorbije kerstmarkten opnieuw zouden gebruiken. Al snel kwamen we uit bij ‘het circus’. De kostuums van de notenkrakers kunnen ook dienen als circuskledij. Op onze trein plaatsen we kooien waarin we dieren vervoeren, kortom: de ideeën kwamen snel.”

Dieren circusorkest

Zoals ieder jaar kom je ogen tekort bij het bezoek aan de kerstmarkt. Er is een heus dieren circusorkest, inclusief dirigerende olifant. Een kleedkamer voor de clowns, een circusarena, een vrouw die in stukken wordt gezaagd, een bakkerij met lekkers waar je onder meer clowns van marsepein kan kopen…

“Het thema leent zich ook prima voor de jongste bezoekers”, vult Maaike Remmerie aan. “We richten de kiné ruimte in als kinderparadijs. Er is een bollo smitto, ze kunnen er circusprenten kleuren, er is een visput. En als ze zich in een circusartiest of -dier verkleden wacht hen een verrassing. De bezoekers van de markt kunnen genieten van een hotdog of een pannenkoek in het Grand Café dat voor de gelegenheid ook in een circuskleedje werd gestoken.”

Vrijwilligers

“Zo’n organisatie is enkel mogelijk dankzij de hulp van velen”, vervolgt Nadine. “We kregen veel hulp van vrijwilligers. Ronny is superhandig, hij maakte heel wat houtsnijwerk zoals voor de popcorn machine. En het is onvoorstelbaar hoeveel dieren, ballerina’s en acrobaten vrijwilligster Greet heeft gehaakt.”

Voor de bewoners blijft de kerstmarkt een verrassing tot de opening op donderdag. Wel kregen ze de gelegenheid tot een fotoshoot bij de kersttrein. Een foto die ze dan als kerstkaartje konden gebruiken. De opening van de kerstmarkt met nocturne tot 22 uur is op donderdag 12 december. Ook op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december kan je gratis binnen. Telkens tussen 14 en 17 uur.