WZC Samen heeft met d’Ostijne een nieuwe tearoom: “Een plaats waar smaak en gezelligheid samenkomen”

Woonzorgcentrum Samen Campus Wakken heeft recent een nieuwe tearoom geopend. De vernieuwing maakt deel uit van de nieuwbouw die het rusthuis de voorbije maanden realiseerde.

Wakken nam de voorbije jaren afscheid van een stukje geschiedenis. Om te voldoen aan de hedendaagse noden op vlak van ouderenzorg besloot GVO om een volledig nieuw woonzorgcentrum in Wakken te bouwen. Alles begon in het voorjaar van 2022 met de afbraak van de oude D-vleugel. De inwoners namen dan weer hun intrek in een nieuwbouw van wzc Samen. Rond de kerstperiode werd ook de nieuwe tearoom in de nieuwbouw plechtig geopend. “We zijn verheugd dit aan te kondigen”, zegt directrice Liesbeth Van Damme.

“We willen een gevoel van verbondenheid creëren”

“Het gaat om een plek waar gezelligheid en smaak samenkomen. We hebben de tearoom d’Ostijne gedoopt. Die wordt met liefde en toewijding gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers. Die staan klaar om iedereen te verwelkomen en ervoor te zorgen dat je je er vlug thuis voelt in een warme en uitnodigende omgeving.” De naam van de tearoom heeft een historische betekenis en verwijst naar een woest landschap waar in de middeleeuwen een hof werd opgericht.

Activiteiten

De tearoom kadert ook in de ‘community building’ binnen het woonzorgcentrum. De directrice verduidelijkt: “Dit betekent dat we willen inzetten in de gemeenschap door samenhorigheid te creëren, een gevoel van verbondenheid. We willen de sociale interactie en betrokkenheid verhogen door activiteiten te organiseren met de buurt, de school, de bib, enz…” Er is plaats voor 70 personen in de tearoom. We geven graag ook nog even de openingstijden van de tearoom mee. Je kan er elke weekdag van 14 tot 17 uur terecht. In het weekend en op feestdagen is dat van 14 tot 18 uur. Begin februari opent er in woonzorgcentrum Samen Tielt ook een nieuwe tearoom, die Rio gedoopt wordt.