WZC Maria Rustoord zet 102-jarige Maria Labeeuw in de bloemetjes

Op donderdagnamiddag 14 november was er voor de 102-jarige Maria Labeeuw koffie en feestgebak in het WZC Maria Rustoord in de Weststraat. Volgens pastor Evelyne leefde Maria op haar honderdste verjaardag al 36.525 dagen. Twee jaar later is dat, inclusief schrikkeljaar, al 37.256 dagen.

Maria werd geboren in Izegem op 10 november 1922. Ze liep school in Izegem. Ze trouwde met de bekende voetballer Michel Roose, die in 1995 overleed. Beiden hielden 25 jaar lang een winkel in schoenen en dranken in de Weststraat open. Daarna verhuisden ze naar een andere woning in de Weststraat op de Westwijk. Maria had twee kinderen: dochter Rita overleed op 45-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Zoon Freddy woont in Rumbeke. Hij was getrouwd met Nicole Naessens, die in 2016 overleed. Ze heeft één kleinzoon.

In 2018 verhuisde Maria – op haar 96ste verjaardag – naar de Wooneenheid Eik in het wzc Maria Rustoord. De deur van haar kamer staat altijd open. Iedereen is er welkom. Ondanks haar leeftijd neemt ze nog deel aan diverse activiteiten. Op zondag 14 oktober ging ze zelfs nog stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgt veel bezoek van haar zoon. De reden dat ze zo oud wordt? “Ik dronk zelden alcohol, rookte nooit en ik beperkte mij tot één man.”

Op donderdagnamiddag was er feest in de cafetaria van het WZC Maria Rustoord. Pastoor Evelyne zei: “De kaarsjes passen niet meer op jouw verjaardagstaart. Je bent geboren op een vrijdag, het was toen maar vier graden. Je maakte veel historische momenten mee. Op je 100ste leefde je al 36.525 dagen.” Burgemeester Kurt Windels zei dat ze al voor het derde jaar op rij langskwamen. “Maria is niet de oudste dorpsgenote. Eén iemand is 105!”

Geschenken

Er was een cadeau namens het koningspaar en de gemeente. Sabine Lampaert zei dat de directie graag deze koffietafel voor de bewoners van Wooneenheid Eik aanbood. Het personeel gaf ook een geschenk af. Els Defour stond nog even stil bij de woorden van Maria wat je moet doen om zo oud te worden, waarna DJ Nick nog enkele plaatjes draaide.