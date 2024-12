Wzc De Oever neemt afscheid van drie medewerkers

Medewerkers en gemeentebestuur namen afscheid van drie medewerkers van woonzorgcentrum De Oever. Heidi Deleu, Bea Deleu en Myriam Hoornaert gaan met pensioen. Heidi werkte als zorgkundige en was in dienst sedert Allerheiligen 1994. “Heidi was een aangename en trouwe collega”, stelt de voor het rusthuis bevoegde schepen Joeri Deprez (Open Vld). Ook Bea was in De Oever als zorgkundige aan de slag. Ze werkte ’s nachts, trad op nieuwjaarsdag 1994 in dienst bij Home Sint-Jan en trok later naar De Heilige Familie, OCMW-rusthuizen die later samenvloeiden in De Oever. “Poetsdame Myriam zorgde er sinds 2 april 2007 voor dat het woonzorgcentrum steeds spic en span was”, aldus Joeri Deprez. (BCH/foto JCR)