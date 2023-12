WWIN bereikt in drie jaar meer dan 1.000 jongvolwassenen in kwetsbare situatie

Het project WWIN, wat staat voor Werk en Welzijn Integratie, loopt na drie jaar ten einde. De balans is positief: de individuele coaches, groepswerkers en atelierwerkers bereikten meer dan 1.000 jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Hun doel: jongvolwassenen stappen richting activering laten zetten. Van de 400 individueel begeleide jongeren stroomden er intussen 200 door naar werk of een bijkomende opleiding.

Op 1 januari 2021 ging WWIN van start. De insteek voor het project is dat voor een aantal jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen de reguliere begeleiding richting activering niet volstaat en zij daardoor vaak afhaken. “Als Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging W13 namen wij de rol van trekker van WWIN op ons”, zegt voorzitter Philippe De Coene. “We waren bovendien heel tevreden dat de organisaties AkTRACtie, Mentor, Aura, Jongerenatelier, Groep Intro, CAW Zuid-West-Vlaanderen en Jonk zich als partners engageerden. WWIN kwam er dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds of ESF – nu Europa WSE genoemd – en de Vlaamse overheid, die in totaal 3.812.638,98 euro vrijmaakten. Eind 2023 loopt het project af en we hebben toch zeer mooie resultaten bereikt.”

Compagnon de route

WWIN richt zich op jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doet dit op drie manieren: via individuele begeleiding, via een aanbod groepswerk en via een aanbod atelierwerk. WWIN-coaches nemen de individuele begeleiding op. “Die is intensief, aanklampend én op maat”, vertelt WWIN-netwerkcoördinator Saar Deschamps van W13. “Jongvolwassenen stappen daarom vrijwillig in. Voor er een WWIN-traject wordt opgestart, gaan zij persoonlijk in gesprek met een WWIN-coach. Belangrijk is dat er een klik is, want de coach wordt hun vertrouwenspersoon, hun compagnon de route bij wie ze terechtkunnen met hun vragen over werk, maar ook over welzijnsthema’s.”

Bij de jongvolwassenen valt zo’n aanpak alvast in de smaak. De coach gaat mee naar afspraken en omwille van de vertrouwensband zijn de contacten zijn ook iets informeler. Aliosha Coppenolle (20) wordt begeleid door Noëmie Vanbecelaere, jongerencoach Groep Intro. “Het is fijn iemand te hebben die naast jou staat. Mijn broer deed dat soms, maar ik had nood aan meer ondersteuning. Dankzij de individuele begeleiding legde ik contact met andere partners en heb ik zo een studio bij CAW kunnen bekomen. Intussen vond ik ook werk als barvrouw in een café in Kuurne en maakte ik nieuwe vrienden. De groepssfeer is top. Ik ben vrijdag altijd hier. Het WWIN-project heeft me geholpen om op mijn eigen benen te staan. Ik ben meer zelfzeker en zelfstandiger. Wie weet heb ik binnen tien jaar mijn eigen horecazaakje.”

Groepswerk met doe-activiteiten en atelierwerk

Naast individuele coachingstrajecten biedt WWIN ook groepswerk en atelierwerk aan. Bij het groepswerk gaan de jongvolwassenen samen aan de slag. Ze volgen een kookles, maken samen muziek, bereiden zich samen voor op het theoretisch rijexamen … De voorbije drie jaar waren er 1.699 jongvolwassenen aanwezig op groepswerkactiviteiten. Velen keerden regelmatig terug naar het groepswerk. In totaal namen een 600-tal unieke personen deel aan activiteiten.

“Het aanbod groepswerk is heel gevarieerd met zowel informatieve, inhoudelijke als doe-activiteiten, met focus op wat op dat moment de noden zijn van de jongvolwassenen”, zegt Trish Berten, die samen met enkele collega’s groepswerk organiseert. “Bovendien hangt er in groepswerksessies een andere dynamiek. De deelnemers geven feedback aan elkaar én krijgen feedback van elkaar. Ze leren daaruit en dit versterkt hen in wie ze zijn.”

Daarnaast zet WWIN maximaal in op het aanleren van arbeidsattitudes en het hebben van een zinvolle dagbesteding. Dat gebeurt via de atelierwerking. Die loopt sinds begin 2022 en 84 jongvolwassenen engageerden zich. “Onze atelierwerkingen AkTRACtie en vzw Jongerenatelier zijn zeer laagdrempelig en zo heel toegankelijk voor onze kwetsbare doelgroep”, vervolgt Saar Deschamps. “Ook hier staat het samen dingen doen centraal. Werkbegeleiders als jongeren beogen samen een optimaal resultaat van de uit te voeren taak. Jongeren krijgen verantwoordelijkheid en ontdekken vaak talenten waar ze voordien geen weet van hadden.”

Met meer dan 1.000 bereikte jongvolwassenen in drie jaar tijd mag WWIN met een meer dan positieve noot afsluiten. “De mogelijkheid om deze drie unieke werkvormen, elk afzonderlijk en waar nodig ook samen, te kunnen aanbieden binnen het project, zorgde ervoor dat we heel veel verschillende jongeren hebben kunnen ondersteunen en hun positie in de maatschappij hebben kunnen versterken”, aldus teamcoördinator Caroline Vandenbroucke.