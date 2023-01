Wullok Show voor 400 dansfanaten

Meer dan 45 jaar organiseerde de Orde van de Wullok het jaarlijks Wullok Bal, de vaste afspraak voor het begin van carnaval in Oostende. Dit jaar werd, uit veiligheid- en gezondheidsreden, gekozen voor een dubbel Wullok Feest met optreden van de Wullok Show Girls voor een zittend publiek.

Het was twee keer een schot in de roos met een volle zaal Ten Struyver van 400 man. De 42 leden van de Wullok Show Girls zorgden voor een spetterende, kleurrijke show met 18 dansnummers. Het enthousiaste publiek genoot met volle teugen (en veel applaus). Traditioneel werden ook drie bekende Oostendenaars tot ridder geslagen in de Orde van de Wullok. Deze eer viel te beurt aan revue-acteur en muzikant Pulle, alias Patrick Dupon (afwezig wegens revue), Rita Meyfroot en Nathalie Merlevede, de oude en huidige uitbaatsters van Feestzaal Ten Stuyver.

Daarnaast werden ook een aantal verdienstelijke showgirls gehuldigd: Julie Ducauchy (5 jaar lid), Rani Laplasse, Kerenia Annys, Tatjana Bogaert, Zina El Achique, Layana Dewispelaere (10 jaar lid), Kelly Klutsch, Maaike Doyen (15 jaar lid), Alegria Boone (20 jaar lid), Sonny Deneve Lititia Omez, Charlene Perraux (25 jaar lid), Nikita Desmit (35 jaar lid), Natacha Desmit (40 jaar lid). Op de foto zien we de nieuwe ridders en verdienstelijke showgirls, samen met voorzitter John Desmit, danslegende Jeannine Maene en Wullok-presentator Edwin Zeebroek, al 51 jaar lid. (FRO/foto FRO)