Wordt nieuwe Steenbruggebrug toch in 2025 gebouwd?

De Stad Brugge hoopt dat volgend jaar eindelijk werk gemaakt wordt van een nieuwe Steenbruggebrug. Er zijn gesprekken bezig met de vier omwonenden die een bezwaarschrift ingediend hebben tegen de omgevingsvergunning. Burgemeester Dirk De fauw hoopt op een compromis.

De Vlaamse overheid verleende op 14 juli 2023 eindelijk een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brug in Steenbrugge. Maar vier omwonenden dienden een bezwaar in bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

Vier legislaturen

Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) peilde maandagavond tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken, te meer daar de kostprijs van de werken al opgelopen is tot 58 miljoen euro: “Gelukkig moet Brugge daar slechts 2,5 miljoen euro van betalen. Dit dossier krijgt inmiddels wel de allures van het stadiondossier: het duurt al vier legislaturen en is nog niet gerealiseerd”

Compromis?

Ondanks die bezwaarschriften, treft de Vlaamse Waterweg volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de nodige voorbereidingen om de werken in 2025 te kunnen starten: “Er zal dit jaar niet meer gepleit worden in dit dossier. We zetten in op bemiddeling en hopen de vier omwonenden via de dialoog op andere gedachten te brengen. Er wordt gewerkt aan een compromis. Liever een goed akkoord dan een slecht arrest.”