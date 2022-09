Woonzorgcentrum Oostrozeke krijgt opnamestop opgelegd

Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt het rusthuis in Oostrozebeke beschermende maatregelen op nadat een inspectie ernstige tekorten aan het licht bracht.

Het zou gaan om tekorten in de medicatieprocedures en medicatieveiligheid. Eerder deze week raakte bekend dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar verschillende moorden en moordpogingen in het rusthuis.

De maatregelen die het agentschap oplegt aan het woonzorgcentrum moet de veiligheid van de bewoners garanderen. Een externe expert moet de procedures rond medicatieveiligheid en wondzorg op punt stellen. In afwachting daarvan wordt er ook een opnamestop opgelegd.

Onderzoek

Sinds 2020 loopt er een onderzoek naar drie verdachte overlijdens en vijf verdachte ziektebeelden in woonzorgcentrum De Rozenberg in Oostrozebeke. Er was telkens sprake van een abnormaal hoge hoeveelheid insuline in het bloed. Volgens Zorg en Gezondheid werd het agentschap niet op de hoogte gebracht van de ernstige incidenten die plaatsvonden.