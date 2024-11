Woonzorgcentrum Aksent vierde zijn kampioenen

Vroeger werd er in de cafetaria van wzc Aksent maandelijks een kaartnamiddag georganiseerd. Daar kwam echter abrupt een einde aan door corona. Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgde ervoor dat eind 2023 de kaartnamiddagen weer startten. Ook het spelen van rummikub kwam erbij. De kaartnamiddagen open voor bewoners en bezoekers gaan door op de laatste woensdag van de maand en zijn een onverhoopt succes. Bewoners die niet kunnen meespelen met de fanatieke kaarters krijgen hulp van een vrijwilliger. Intussen was men aan de eerste kampioenenviering toe na corona. Elke kampioen kreeg een geschenkmand (met een bos bloemen voor de dames) en een fles champagne. Bij de rummikubspelers werd Marleen Volckaert kampioen, gevolgd door Nadine Declercq en Mady Verthé. Bij de dameskaarters was de eerste plaats een ex aequo tussen Josiane Balcaen en Bernice Vanmarcke. Derde was Marie-Therese Vansteenkiste. Bij de heren was Jacques Vanhaverbeke de winnaar, voor Marc Deprez en Noe Bonte. (CLY/foto CLY)