Woonmaatschappij De Vlashaard gaat op in Kortrijk Regio: “Schaalvergroting brengt opportuniteiten”

Tijdens de voorbije gemeenteraad bevestigde burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) wat al een tijdje in de lucht ging. De Vlashaard zal later dit jaar opgaan in een nieuwe woonmaatschappij ‘Kortrijk Regio’.

Op 10 september vorig jaar werd 100 jaar huisvestingsmaatschappij (HVM) de Vlashaard gevierd. Tegelijkertijd werden de nieuwe administratieve gebouwen aan het station in gebruik genomen. Toen was het nog niet helemaal zeker, maar het bestuur hield er alvast rekening mee. Het zou zomaar eens kunnen dat De Vlashaard zou opgaan in een groter geheel samen met de woonmaatschappijen uit Kortrijk.

Tweesporenbeleid

Vijf maanden later is de kogel door de kerk. Burgemeester Seynhaeve schetste kort de aanloop naar deze beslissing. “Toen in juli 2021 Vlaanderen besloot dat er nog één woonmaatschappij per gemeente mocht zijn, diende Wevelgem de aanvraag in om als zelfstandig gebied verder te mogen werken. Daartoe zou de HVM de nodige inspanningen doen zoals de bouw van honderden nieuwe woningen. De bevoegde minister Matthias Diependaele (N-`VA) besloot ondertussen om Wevelgem toch bij regio Kortrijk te voegen. Waarop we beroep aantekenden bij de Raad van State omdat we inhoudelijk niet akkoord waren met de minister die beweerde dat Wevelgem niet op zichzelf kon blijven bestaan. Anderzijds werkten we toch op constructieve wijze mee aan de oprichting van de nieuwe woonmaatschappij. Een tweesporenbeleid, zeg maar.”

Eind 2022 verwierp het grondwettelijk hof een aantal beroepen in deze kwestie, en vorderden de fusiegesprekken met Kortrijk in gunstige zin. De lokale inbedding leek verzekerd, Wevelgem en De Vlashaard bleken volwaardige partners.

Eind januari werd door het college van burgemeester en schepenen dan beslist om de procedure voor de Raad van State te stoppen. En dus het spoor te volgen dat uitgestippeld was door de minister.

Vijf bestuursleden zijn Wevelgems

“In de strategie van de nieuwe woonmaatschappij blijft het objectief om meer dan duizend sociale woningen in Wevelgem te beheren”, vervolgt de burgemeester. “Er zijn ook nieuwe opportuniteiten, zo kan de leerwerkplaats die momenteel verbonden is aan De Poort mee het technisch beheer verzorgen van de woningen. En het is bepaald dat mensen ter plaatse zullen geholpen worden zoals nu het geval is. Het toewijzen van de woningen zal voortaan op regionaal vlak verlopen.”

De nieuwe woonmaatschappij wordt een grote speler met meer dan 4000 woningen in beheer en 57 personeelsleden. Een derde van de 15 bestuursleden komt uit Wevelgem, terwijl slechts een vierde van het patrimonium in Wevelgem staat. Het dossier zal na goedkeuring door de gemeenteraden ingediend worden ter erkenning van de nieuwe Woonmaatschappij. Op 9 juni wordt die dan een feit tijdens een buitengewone algemene vergadering.

Wevelgem is Kortrijk niet

N-VA is heel tevreden met de fusie, en prees de gemeente Wevelgem voor de onderhandelingen omdat ze vijf in plaats van vier bestuurders binnenhaalden.

Groen betreurt de beslissing, Wevelgem is Kortrijk niet argumenteren ze. Daarom is het jammer dat we onze eigen weg niet verder kunnen gaan. Vooruit keek al wat vooruit, en vroeg zich af of een volgende stap niet is dat Vlaanderen gemeentelijke fusies zal opleggen.

“De beslissing is wat ze is”, antwoordde de burgemeester. “Jammer dat we met meer dan 31.000 inwoners geen eigen weg kunnen varen. Anderzijds betekent de schaalvergroting wel heel wat opportuniteiten zoals het hebben gespecialiseerde kennis in eigen huis. En huidig voorzitter Karel Maddens blijft co-voorzitter van de nieuwe maatschappij.