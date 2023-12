Woon- en Zorgbedrijf straks 1 miljoen euro in het rood, toch vallen geen ontslagen

De oppositiepartij Team 2030 maakt zich grote zorgen over de financiële toestand van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW) dat in de rode cijfers belandt. “De financieel directeur noemt de situatie dramatisch”, aldus Bert Verhaeghe.

“De financiële toestand van het Woon- en Zorgbedrijf is onhoudbaar”, klinkt het bij Bert Verhaeghe van Team 2030. “Het is onnodig om daar zelf een grote analyse van te maken. Het volstaat om te verwijzen naar de objectieve analyse van onze financieel directeur en het managementteam.”

“De financiële toestand binnen het WZBW is niet rooskleurig en structurele ingrepen zullen nodig zijn om terug naar een break-eventoestand te evolueren. Ondanks het feit dat in de periode 2020-2025 vanuit de stadskas elk jaar 750.000 euro aan bijkomende middelen wordt overgedragen aan het WZBW zit het in financieel zwaar weer. “In 2026 meer dan één miljoen euro in het rood? Dat legt een bom onder de financiële situatie van de stad.”

Onhoudbaar

“Dit betekent concreet dat de gemeentelijke betoelaging actueel niet volstaat en de gewone werking het WZBW niet in staat stelt de leningen te betalen. Bijkomende leningen aangaan om de bestaande schulden af te betalen, moeten voorlopig soelaas bieden. Dit is geen gezonde situatie en dreigt de lokale financiën te ondermijnen. Dit lijkt dan ook de grootste financiële uitdaging in de volgende jaren om via structurele maatregelen hieraan te verhelpen.”

“De financieel directeur noemt de situatie bij het WZBW onhoudbaar. Er moet geleend worden om de gewone werking te financieren. Met zo’n objectieve analyse is het werk van de oppositie eigenlijk overbodig. Dit is geen steen naar het personeel van het WZBW, dat elke dag hard werkt om in het bijzonder onze oudere mensen goed te verzorgen. Maar dit is het resultaat van financieel wanbeleid, waarbij men al jaren blind en doof is gebleven voor eerdere waarschuwingen. Ik vraag me af welke structurele maatregelen worden uitgewerkt om aan deze problematische situatie te verhelpen? Het lijkt mij in een verkiezingsjaar logisch dat ook de oppositie hierbij betrokken wordt.”

Geen verrassing

“Dat het WZBW in de rode cijfers zou belanden, was voor mij al lang geen verrassing meer en vermoedelijk ook niet voor de leden van de raad van bestuur”, reageert voorzitter Lien Deblaere. “Betekent dit dat we onverantwoord met de centen omgegaan zijn? Allerminst, daar kan ik met mijn hand op het hart neen op antwoorden. We deden zelfs grote inspanningen en handelen op vandaag een pak meer in de zin van bedrijfseconomisch denken. Er zijn besparingen gebeurd en er werden diensten afgebouwd. En dit nooit met naakte ontslagen tot gevolg, steeds werden mensen geheroriënteerd of werden collega’s die via pensioen of andere redenen het WZBW verlieten, niet vervangen.”

“Hoe kom je dan aan die rode cijfers? Was het niet de bedoeling om de gemeentelijke dotatie af te bouwen?”, klonk het.

“Ja, maar niemand kon weten wat we over ons heen zouden krijgen de afgelopen jaren, niemand had een glazen bol en kon de coronacrisis, de energiecrisis, de stijgende prijzen en de vele indexeringen voorspellen. Het niet-indexeren van de gemeentelijke bijdrage, waar ik op het moment dat de beheersovereenkomst onderhandeld werd bij het toenmalige college sterk voor gepleit heb, blijkt nu door recente ontwikkelingen niet langer houdbaar.”

Warme maaltijden

Onder het bestuur van Vooruit en de gedumpte stadslijst Open VLD-Groen-Positief werd over die beheersovereenkomst heel lang onderhandeld en deed zelfs het gerucht de ronde dat het de intentie was om twee rustoorden Het Pardoen en Ter Beke te privatiseren.

Eén van de oorzaken van de rode cijfers is bijvoorbeeld de warme maaltijden die in een heel ruime regio worden verdeeld. Onder meer tot in … Langemark. “Dat klopt maar dan wordt ook meer betaald”, aldus Lien Deblaere.