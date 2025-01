WONDR.care steunt De KABA in Brugge met duurzame hygiëneproducten

De wintercampagne van WONDR.care, producent en verkoper van duurzame verzorgingsproducten, bracht 126.575 euro op. Dat bedrag ging naar verschillende goede doelen in Vlaanderen. Bij de gelukkigen ook sociale kruidenier De KABA in Brugge, die donderdag voor 14.025 euro aan hygiëneproducten kreeg overhandigd.

Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken en Welzijn en voorzitter van Welzijnsvereniging ’t Sas, was blij dat WONDR.care zijn actie deze winter onder meer in Brugge voerde en aan De KABA dacht voor een schenking. “Dat hiermee het probleem van ‘hygiënearmoede’ onder de aandacht kan worden gebracht, is misschien nog het voornaamste, want meer dan 1 op 5 Belgen kan zich de aankoop van basis-hygiëneproducten niet veroorloven.”