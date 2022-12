WK-dorp afbreken of niet? Een overzicht van de grote schermen regio Ieper: “We proberen er nog het maximum uit te halen”

Het WK voetbal is niet verlopen zoals verhoopt. En dat heeft gevolgen voor wie zijn of haar nek uitstak om supporters samen te brengen en volksfeesten te houden aan grote schermen. Sommige ondernemers in de streek zijn al bezig met opkramen, maar niet overal. “Ook zonder Duivels doen wij verder.”

In de Ieperse fuifzaal Fenix hadden de organisatoren van het ‘WK Fan Dôme’ een capaciteit van zeker 1.000 toeschouwers. Maar nog voor de eerste match van de Rode Duivels tegen Canada werd al duidelijk dat het allerminst een overrompeling zou worden.

“We hadden 163 toeschouwers voor de eerste wedstrijd, zeker 330 voor de tweede en 83 voor de derde”, zegt initiatiefnemer Lennert Vintevogel.

De derde match tegen Kroatië werd een grote teleurstelling, voor supporters én organisatoren. “Nu de Rode Duivels uitgeschakeld zijn, heeft het geen zin meer om nog verder te doen”, vindt Vintevogel. “We danken iedereen, die een bezoekje bracht, en onze grootste dank gaat uit naar onze verschillende partners die dit event hebben mogelijk gemaakt.”

Want zonder hen zaten ze in Ieper met een financiële kater. “Erg winstgevend wordt het natuurlijk ook weer niet. Ik hoop dat we break-even draaien, maar we moeten alles nog goed uitrekenen. We hebben inderdaad geluk dat onze partners ons financieel ondersteunden. Laat wel duidelijk wezen: geld was nooit onze belangrijkste drijfveer, wel dat er iets te doen was in Ieper. Het volgende op onze evenementenplanning: de Nineties Party op 17 december en de voorstelling van het vijfde Highlight Festival op 22 december.”

WK-dorp in Poperinge gaat verder zonder Rode Duivels

In buurstad Poperinge laten ze het WK-dorp wel staan, voor vrijwel elke match. “Wij doen verder, ook zonder de Rode Duivels”, vertelt organisator Steven Meulenaere. “Tja, alles staat hier nu en de kosten zijn gemaakt. We kunnen dan maar beter de komende weken aanvatten en de schade beperken. Alhoewel, ook wij hadden geluk met onze hoofdsponsor, dankzij wie we uit de kosten zijn.”

Indoor en outdoor had Meulenaere vooraf plaats voor minstens 1.000 mensen. “Tot dusver hebben we gemiddeld tussen de 400 en 500 mensen. Dat is onder de verwachtingen, maar nog geen ramp. We ontvangen opmerkelijk veel gezinnen. We proberen er nog het maximum uit te halen: we betrekken verenigingen, lokale bands en dj’s, en organiseren kaart- en seniorennamiddagen, een WK-quiz, kinderfilm, indoor rommelmarkt en misschien een skate contest.” (TP)