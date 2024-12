Wit.h brengt gevoelig gedicht op lijntjespapier voor dag van mensen met een beperking

Elk jaar op ‘3 december’, de door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Internationale Dag voor Personen met een Beperking’, houdt Wit.h de belofte om deze dag en het sociaalartistiek kunstwerk ‘De Bazuin’ van Johan Tahon op een bijzondere manier in de kijker te plaatsen. Dit jaar doen ze dat met een poëtische video.

Bazuin van kunstenaar Johan Tahon schalt over de vallei op Hoog Kortrijk. Het werk ontstond naar aanleiding van kunstexpeditie ‘De Windstoot’ georganiseerd door vzw Wit.h, een vereniging die ruimte geeft in de hedendaagse kunst voor wie anders is. De Art Expeditie gaat over de macht van de beperking en werd georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van vzw Wit.h. De Windstoot -gebaseerd op een werk van Léon Spilliaert- gaat over gelijkwaardigheid, over een stem geven aan zij die niet gehoord worden. Met een groot aantal kunstenaars, waaronder Johan Tahon, werd nieuw werk gecreëerd samen met een groep outsider kunstenaars. Johan Tahon maakte een monumentale bronzen sculptuur in de vorm van een bazuin, die sinds juni 2023 permanent in Kortrijk getoond wordt. Wereldwijd en doorheen de tijd, is de bazuin symbolisch voor het uitschallen van het nieuws: goed of slecht. De bazuin kondigt de komst aan van een groot onheil of omgekeerd, bazuint een grote verwelkoming uit. Wie kent niet het beeld van de bazuin blazende engelen bij het laatste oordeel? Wie kent niet het geluid van de sjofar? Je hoort olifanten in de woestijn of misthoorns in de verte.

Kunstenaar Johan Tahon is afkomstig uit Menen en volgde beeldhouwen aan de academie van Kortrijk en later in Gent. Hij maakt veel monumentaal werk in brons en gips en recent ook in keramiek en realiseerde talrijke werken voor de publieke ruimte. De Bazuin is één van zijn zeldzame kunstwerken waar geen mensfiguur in vervat zit. Luister naar de opname van de performance door de inclusieve muziekgroep Anemoi, die werd opgevoerd tijdens de onthulling van de Bazuin op 4 juni 2023. Of bekijk en beluister de video van ‘The Crip Song’, die naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op 3 december werd gelanceerd door vzw Wit.h.