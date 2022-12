Wit-Gele Kruis Brugge schenkt cheque aan sociale kruidenier De Kaba

Het Wit-Gele Kruis, afdeling Brugge, overhandigde vrijdagmorgen een cheque ter waarde van 1.000 euro aan sociale kruidenier De Kaba in Brugge.

“Vanuit het bestuursorgaan en de lokale afdeling voorzien we jaarlijks een schenking van die grootteorde aan een lokale of regionale partner die werkzaam is rond een maatschappelijk thema, en in dit geval is dat kansarmoede”, zegt Willem Huyst, afdelingsverantwoordelijke Wit-Gele Kruis Brugge.

Energiezuinige frigo

“Het geld zal deels besteed worden aan de aanschaf van een nieuwe, energiezuinige frigo met een transparante deur, zodat de mensen meteen zien wat erin zit en de deur niet nodeloos moeten openen. De rest van het bedrag gaat naar voeding”, aldus Nele De Kesel, verantwoordelijke De Kaba.

Beperkt inkomen

De Sociale kruidenier De Kaba is een samenwerkingsverband tussen het OCMW en de Stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen. Mensen met een beperkt inkomen kunnen er gratis of aan sterk verminderde prijzen terecht voor voedsel-, onderhouds- en verzorgingsproducten. (CGRA)