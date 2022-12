Winterwarmte schenkt 7.000 euro aan De Warmste week en ‘Lege brooddozen’

De kerstmarkt ‘Winterwarmte’ in het Hof ter Walskerke bracht 7.000 euro in het laadje. “We schenken 3.500 euro aan De Warmste Week en 3.500 euro aan de Ouderraad van de Vrije Basisschool van Anzegem”, aldus zaakvoerder Johan Delrue. “We wensen iedereen warme kerstdagen.”

De benefiet met eten en drinken werd georganiseerd door Delrue Group en vond plaats op 9 december. Zij willen hun steentje bijdragen aan kansarmoede, wat ook het centrale thema is van De Warmste Week. “De helft van de opbrengst van ons initiatief gaat naar de Warmste Week en de andere helft bezorgen we aan de ouderraad van de Vrije Basisschool in Anzegem als tussenkomst voor warme maaltijden binnen het kansarmoede-initiatief ‘Lege brooddozen’ “, vertelt Delrue. “Dit om ouders te steunen die niet kunnen voorzien in een warme (school)maaltijd voor hun kind.”