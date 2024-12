Winterkrans maken bij InEen

Op zondag 8 december kan je een workshop volgen om een winterkrans te maken.

“Het is almaar vroeger donker en dat betekent dat we lekker binnenkruipen. Op zondag 8 december van 10 tot 12 uur organiseren we daarom samen met Eva van Eden Bloemenpluktuin, een workshop groene winterkrans in Ineen in Reningelst. We bekleden een reeds gevormde basiskrans van lokale hopperanken, van een hoppeboer uit Reningelst, met winters groen en andere natuurlijke elementen”, klinkt het vzw De Weij.

De workshop gaat door op zondag 8 december, van 10 tot 12 uur bij InEen, Pastoorstraat 1 in Reningelst. De prijs bedraagt 55 euro, coöperanten van Dhage betalen 50 euro. Betalen gebeurt ter plaatse en kan met cash of payconiq. Breng zeker ook een snoeischaar en knijptang mee. (LBR)

Inschrijven: info@eden-lab.be