‘Winter in Poperinge’ brengt kerstsfeer en gezelligheid

De dagen worden korter, de temperatuur begint te zakken en de eindejaarsperiode is in zicht. Ook ‘Winter in Poperinge’ komt er weer aan, met een overdekte kerstmarkt en een muzikaal podium, vernieuwde kerstverlichting, een nostalgische rupsbaan en een lachspiegeldoolhof op de Grote Markt van vrijdag 16 december tot en met 8 januari.

Tien Poperingse verenigingen staan al te popelen om het grote publiek weer te mogen ontvangen op de overdekte kerstmarkt. Op het podium zorgen verschillende bands en dj’s voor warmte en ambiance. De Toape Geraapte en dj-duo Dizzy Dropz geven het startschot op vrijdag 16 december vanaf 19 uur. De mobiele radiostudio van W-Radio draait de hele kerstperiode plaatjes op de kerstmarkt.

Rupsbaan, lachspiegeldoolhof en nieuwe lichtjes

“De vzw Ondernemen@Hoppeland besloot dat een ijspiste dit jaar niet te verantwoorden valt omwille van de hoge energiekosten. Je kan wel een ritje maken op de nostalgische rupsbaan, of een bezoek brengen aan het lachspiegeldoolhof. De koud witte kerstverlichting van de voorbije jaren wordt in het hele stadscentrum vervangen door warm witte lichtjes in een volledig nieuw thema. De ledlampen verbruiken ook minder stroom en zijn beter voor het milieu”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Kerstshoppen

Van donderdag 1 tot zaterdag 31 december kan je bij meer dan 90 Poperingse handelaars stempels verzamelen voor de eindejaarsactie. Je maakt kans op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De winnaar van de hoofdprijs mag in 2023 elke maand 100 euro spenderen bij een van de Poperingse horecazaken.

Op zondag 18 december zijn de winkels extra open, met heel wat acties en animatie in de straten. Van 10 uur tot 16 uur krijg je bij aankoop bij een deelnemende handelaar een bon voor drie gratis oliebollen bij een van de kramen in de Ieperstraat of in de Gasthuisstraat. Na het shoppen kan je vanaf 18 uur deelnemen aan de Clarebout Christmasrun die op de Grote Markt vertrekt.

Nieuwjaarsreceptie voor iedereen

‘Winter in Poperinge’ sluit af met een nieuwjaarsreceptie voor alle Poperingenaars. Iedereen is welkom voor een gratis drankje en frietje op zondag 8 januari tussen 11 uur en 13 uur. De frietjes worden geschonken door Aviko. Om 14 uur zet De Faute Bendt het nieuwe jaar feestelijk in. Je vindt een overzicht van alle activiteiten op www.poperinge.be/winterinpoperinge.