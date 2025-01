Winnende nummers van de eindejaarsactie bekend

In tapas- en koffiebar ‘Kun nie kiezen’ vond de trekking van de winnende nummers van de eindejaarsactie van Unizo Zillebeke-Hollebeke-Voormezele plaats. De waardebon van 750 euro gaat naar het nummer 31025, het reservenummer is 15373. De waardebon van 500 gaat naar nummer 39957 of het reservenummer 20044, de waardebon van 200 euro is voor nummer 23243 of reservenummer 15185. Een overzicht van alle winnende nummers vind je op de Facebookpagina van Dier en tuin Frimout. Daar, in de Wervikstraat 166 in Zillebeke, kunnen de winnaars ook hun prijzen afhalen. (foto EG)